Otac ubojice: Nađi novu djevojku. Kristina te vara

Mučno je danas bilo u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda na suđenju Davidu Komšiću (21) optuženom da je s 88 uboda nožem zbog ljubomore i iz osvete lani u veljači ubio svoju bivšu, trudnu djevojku Kristinu Krupljan (19).

Na klupi za svjedoke sjedili su njegovi roditelji Olivera i Ivo Komšić, a njihove iskaze David Komšić slušao je pognute glave. Dan prije u sudnici je zijevao i smijuljio se, a danas takvog ponašanja nije bilo dok je slušao što njegovi roditelji iskazuju o njegovu životu, ponašanju i vezi s ubijenom djevojkom.

Rekli da im je žao

Iako je njegova majka u nekoliko navrata zaplakala i iako je na rubu suza više puta ponovila da njezin sin nije monstrum koji je isplanirao Kristinino ubojstvo, mučan dojam još je više pojačan činjenicom da su Olivera i Ivo Komšić u iskazima pokušali ocrniti ubijenu djevojku. Jer, iako su više puta naveli da im je žao zbog svega što se dogodilo te isto tako više puta izrazili sućut obitelji brutalno ubijene Kristine Krupljan, oboje su ponavljali da nije samo David bio ljubomoran, nego i Kristina. Čulo se tako da je Kristina stalno Davida nepotrebno prijavljivala policiji, da je policija trebala imati samo jednu patrolu za nju, dok David nju nikada nije prijavio jer, kako kaže njegov otac, oni nisu takvi ljudi.

– Ne vjerujem da je on njoj slomio nos, zbog čega je dobio zabranu prilaska. Da je on nju navodno udario, nitko nije vidio, no da je ona njega pljusnula, vidjeli su svi jer se to dogodilo u našem kafiću – kazala je Olivera Komšić.

Ona ne vjeruje da je njezin sin bio nasilan prema Kristini jer, kako kaže, ne bi onda bili četiri godine u vezi.

Turbulentan odnos

– David je Kristinu volio. Obožavao ju je. I to je pokazivao. Kupovao joj je poklone i vodio je na mjesta na kojima ja nikad nisam bila. Bili su stalno zajedno. I previše, nije ih se moglo razdvojiti. Njihov je odnos bio turbulentan – kazala je Davidova majka.

Ocu nije se sviđalo što se, kako je kazao, David htio oženiti Kristinom, a rekao je i da je Davidu kazao da je Kristina bila i s drugima, zbog čega je Davidu savjetovao da nađe drugu djevojku. Prije nego što su iznijeli niz detalja iz života ubijene djevojke prikazavši je u nelijepom svjetlu, oboje Komšića konstatiralo je da su je voljeli te da im je bila kao kći.

Oboje su u istrazi iskazivali da David nije imao problema, dok su na raspravi kazali da je imao psihičkih problema zbog čega je išao k liječniku u BiH, a Komšići su to skrivali, kako su kazali, zbog srama.