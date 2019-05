'Samo mnogo buke, štete i posla svima, a nikome nikakve koristi'

Ne znam još ništa. Policija dalje istražuje, ona radi svoj posao, a mi radimo svoj. Ništa se novo ne zna, osim da je navodno to neka eksplozivna naprava postavljena. Ne vjerujem da je to djelo nekog od konkurencije, s kojom nismo imali problema. Što ćemo, to je život... – rekao nam je jučer Dalibor Blagus, vlasnik Peradarstva Blagus, u čijoj je poslovnici u Gajnicama u Zagrebu u četvrtak došlo do eksplozije. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no počinjena je veća materijalna šteta.

– Iznenadilo nas je, normalno da nas je začudilo. Poslujemo tu oko 15 godina i nikad nismo imali problema. Možda su zamijenili poslovne prostore, da je to negdje drugdje trebalo biti postavljeno. Nadamo se da je tako – dodao je i zastao.

80.000 kuna štete

Kad smo Blagusa upitali za objašnjenje i smatra li da je njihova prodavaonica zapravo kolateralna žrtva nečijeg obračuna, rekao da ne bi ništa komentirao.

– Radimo svoj posao i to je to, nema što drugo za reći – kratko će. Vjerojatno po naputku policije koja provodi kriminalističko istraživanje ne smije otkrivati detalje. Htjeli smo ga upitati nešto i o poslovanju i broju zaposlenih. – Ne bih stvarno dalje ništa govorio. Sve redovno plaćamo, mučimo se, ulažemo, radimo po cijele dane, a evo što se na kraju dogodi – rekao je i priveo razgovor kraju.

Prema prvim procjenama, materijalna šteta je oko 80.000 kuna. Oštećena re rashladna škrinja i razbijeno vjetrobransko staklo na kamionu. Dan nakon eksplozije Blagus je rekao da se susjedi i kupci ne trebaju brinuti, da će u kratkom roku obnoviti trgovinu i nastaviti raditi. Trgovinu neće zatvarati.

– Bilo bi im bolje da su bombu, dinamit ili kaj je to već bilo podmetnuli pred Hrvatsku lutriju ili kakav bankomat, tako bi se barem usrećili novcem, a ovako samo puno buke, štete i posla svima, a koristi nikom nikakve – rekao je u četvrtak Večernjakovu novinaru. O eksploziji ga je u 2.30 sati u noći izvijestila zaštitarska tvrtka koja nadzire njihove trgovine po Hrvatskoj. Postoji, prema neslužbenim informacijama, videosnimka koja bi mogla pomoći u istrazi. Kad je grunulo u Gajnicama, prva je pomisao bila da je eksplodirala plinska boca unutar trgovine, no ubrzo je postalo jasno da je eksplodiralo ispred trgovine. Osim hladnjaka, oštećena je sva stolarija, otpala je žbuka sa stropova i zidova...

Mesnice u više gradova

Peradarstvo Blagus radi od 1995. godine, osnovano je u međimurskom selu Donjem Pustakovcu, poznatom po peradarnicima i uzgoju peradi. Prodaju pileće i pureće meso, jaja. S vremenom su se proširili i danas imaju trgovine u više gradova, od Zagreba, Samobora, Siska do Čakovca, Preloga... Prema javno dostupnim podacima, ukupni prihodi 2017. godine bili su oko 45 milijuna kuna, a neto dobit 3,2 milijuna kuna. Isto tako, prema dostupnim podacima, imaju stotinjak zaposlenih. Peradarstvo Blagus, što je neobično za ovo vrijeme, nema svoju internetsku stranicu, a o njima nije objavljen ni jedan članak koji bi se mogao pročitati na internetu. U Donjem Pustakovcu kažu da su to marljivi, radišni i samozatajni ljudi kojima ne treba reklama jer imaju stalne i vjerne kupce diljem sjeverne i središnje Hrvatske.

– Obavljenim očevidom utvrđeno je kako je nepoznati počinitelj pokraj ulaznih vrata trgovine postavio zasad nepoznatu eksplozivnu napravu – posljednja je informacija iz policije koja pokušava utvrditi tko je i s kojim motivom izazvao eksploziju.