Eksplozija bombe u Lyonu, osmero ozlijeđenih, Macron: To je napad

Najmanje osmero ljudi ozlijeđeno je u eksploziji u Lyonu u Francuskoj, a radi se o lakšim ozljedama. Među ozlijeđenima je i djevojčica.

Prema prvim informacijama radi se o eksploziji bombe u lokalnoj pekari, piše RT.

Glasnogovornica državnog odvjetništva je potvrdila informacije lokalnog tiska i rekla da se čini da se radi o paketu-bombi. Osam osoba je ozlijeđeno, ali one nisu životno ugrožene, rekao je jedan glasnogovornik policije.

#Update: Just in - Video of minutes after the IED explosion at the "rue Victor-Hugo" street in #Lyon shared on Snapchat, leaving now at least 8 people injured and whom 2 in critical condition. #France pic.twitter.com/XPkmHEWBn2