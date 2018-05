Sabor je bio i ostaje pokrovitelj Bleiburga

Predsjedništvo Sabora nema namjeru ponovno odlučivati o pokroviteljstvu nad središnjom komemoracijom za žrtve bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta jer je odluku o tome donijelo na sjednici održanoj 4. veljače 2016. Navedena odluka Predsjedništva iz 2016., stoji u odgovoru Sabora, nije se odnosila samo na komemoraciju održanu te godine već i na iduće komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Ta je odluka, kažu u Saboru, donesena na temelju Poslovnika.

Nije u skladu s Poslovnikom?

Međutim, u SDP-u se s takvom odlukom ne slažu te poručuju kako će od saborskog Odbora za Ustav i Poslovnik tražiti da utvrdi je li tako formulirana odluka (trajno pokroviteljstvo) uopće u skladu s Poslovnikom.

– Ako Odbor za Ustav kaže da takva odluka nije u skladu s Poslovnikom i da se ne može donositi trajno, onda ćemo mi u SDP-u smatrati da Sabor zapravo i nije pokrovitelj komemoracije. Ako Odbor kaže da je u skladu s Ustavom, onda ćemo tražiti od Predsjedništva Sabora da promijeni odluku, da ukine pokroviteljstvo, odnosno da donese odluku da bude pokrovitelj komemoracije u Saboru – objašnjava šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

Inače, za odluku da se promijeni mjesto održavanja Komemoracije SDP-ovci imaju potporu i drugih oporbenih klubova, i to GLAS-a i HSU te IDS-a. S time se slaže i potpredsjednik Sabora Furio Radin koji je najavio da je spreman podržati inicijativu oporbe da Sabor počast žrtvama oda na vlastitoj komemoraciji.

– Ideja da Sabor bude pokrovitelj komemoracije u parlamentu je smiješna. To je nešto o čemu prije svega treba pitati narod, odnosno rodbinu stradalih. Oni su ti koji dolaze u Bleiburg i oni su ti koji odlučuju. A najmanje pravo imaju o tome odlučivati ideološki nasljednici počinitelja zločina – kaže glavni tajnik Počasnog bleiburškog voda Bože Vukušić i jedan od organizatora komemoracije u Bleiburgu. Nije mu jasno propitkivanje iz SDP-a o tome je li Sabor, kad je vratio pokroviteljstvo koje je ukinuto za vrijeme SDP-ove Vlade, pokroviteljstvo trebao vratiti trajno ili samo za tu jednu, 2016.

– Kada smo tražili da se vrati saborsko pokroviteljstvo, to se odnosilo na trajno vraćanje, a ne da traje jednu godinu – kaže Vukušić.

A inicijative u Hrvatskoj potaknule su upravo sve žešće kritike komemoracije u Austriji – protiv, kako kažu, “fašističke manifestacije” pobunili su se austrijski europarlamentarci, lokalni političari, koruška Katolička crkva, židovska zajednica iz Beča, nevladine udruge i organizacije zelenih, mladih, antifašista, sindikati… Prvi put otkad se ova komemoracija organizira u Bleiburškom polju bit će i prosvjednika, dapače, najavljena su dva antiprosvjeda pa austrijska policija najavljuje da će masovno povećati svoje snage. U svakom slučaju, dođe li na dnevni red Predsjedništva Sabora zahtjev SDP-a da se pokroviteljstvo preseli u Sabor, takva će se odluka teško donijeti. Za nju bi, naime, trebala biti četiri od šest članova Predsjedništva, što je odmah jasno da je teško realizirati kad se zna da trojica dolaze iz HDZ-a. I to Gordan Jandroković, Milijan Brkić i Željko Reiner koji je 2016. i vratio pokroviteljstvo.

Dosta više podjela

Upitno je i hoće li se Predsjedništvo i podijeliti jer, uz jedinog SDP-ovca Sinišu Hajdaša Dončića i Furija Radina koji bi mogao biti za prijedlog, pitanje je kako će glasati šef Mosta Božo Petrov.

– I posljednje višestruke komemoracije u Jasenovcu i najnovija inicijativa SDP-a pokazuju da se podjele nastavljaju i da dvije najbrojnije političke grupacije i dalje pokušavanju parazitirati na podjeli na “ustaše i partizane”. Vrijeme je da to prestane. Most je stava da baš svaka žrtva ima pravo na dostojanstven pogreb, na grob, na sjećanje i na pijetet. Ističemo da je Sabor jasno i nedvosmisleno osudio sve totalitarne i autoritarne režime, počinjene zločine i počinitelje, kao i one koji te režime promiču. Tome ne treba ništa dodavati ni oduzimati, samo se treba u skladu s tim i ponašati – poručio je Petrov.