’S Putinom imam dobar razgovor, a onda baci bombu na Kijev. To me ljuti’

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s europskim kolegama i raspravljao o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini, priopćio je State Department. Rubio je razgovarao s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sibihom, finskom ministricom vanjskih poslova Elinom Valtonen i šeficom EU za vanjsku politiku Kajom Kallas, rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je Ukrajina zahvalna Rubiju na njegovim naporima i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom “mirovnom vodstvu”. Dodao je da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu ključna. “Ponovio sam stav Ukrajine da sigurnosna jamstva moraju biti konkretna, pravno obvezujuća i učinkovita. Trebala bi biti višedimenzionalna, uključujući vojnu, diplomatsku, pravnu i druge razine. Svi vjerujemo da je ukrajinska vojska temeljna razina bilo kakvih takvih jamstava, stoga je njezino maksimalno jačanje naš glavni prioritet”, napisao je na platformi X.

Trump je, nakon odvojenih sastanaka na vrhu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a kasnije i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, zamolio Rubija da vodi razgovore o pružanju sigurnosnih jamstava Ukrajini. Upravo je Rubio prije desetak dana rekao da će nastaviti raditi na scenariju koji bi pomogao da se zaustavi ruski rat u Ukrajini, ali to možda neće biti moguće. - Ako mir ovdje ne bude moguć i rat se samo nastavi, tisuće ljudi će i dalje umirati. Nažalost možda ćemo morati dići ruke od svega, ali ne želimo dići ruke - rekao je Rubio u intervjuu CBS-u. Rubio je tada istaknuo da će i Ukrajina i Rusija morati napraviti ustupke da bi se došlo do mirovnog sporazuma.

Trump kaže da je razgovarao s čelnikom Kremlja Vladimirom Putinom nakon sastanka o Ukrajini u Bijeloj kući prošlog ponedjeljka. Trump ističe da je svaki razgovor koji vodi s Putinom “dobar razgovor”. - A onda, nažalost, bomba bude poslana na Kijev ili negdje drugdje, i onda se zbog toga jako naljutim - žali se Trump. Dodao je da je mislio da će to biti najlakši sukob koji može riješiti, ali da je uvidio da nije baš tako. - U ratu se događaju čudne stvari - kazao je Trump.

Trump je također rekao da su tijekom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci 15. kolovoza dvojica čelnika razgovarala o ograničavanju veličine ogromnog nuklearnog arsenala svojih zemalja. - Željeli bismo denuklearizaciju. To je previše moći i o tome smo također razgovarali. To je dio toga, ali moramo završiti s ratom - rekao je Trump. Na pitanje zašto Putin izbjegava sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je odgovorio: “Zato što mu se ne sviđa”.