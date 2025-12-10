Bivši dekan Geodezije krivnju svaljuje na suoptuženog kolegu i mentora: Ne trpajte me u isti koš s Pribičevićem!

Almin Đapo, koji je bio dekan Geodetskog fakulteta i Boško Pribičević, koji je bio profesor na tom fakultetu, fakultet su koristili kao smokvin list jer su preplaćenim poslovima osigurali velike količine novca, a zatim su Geodetski fakultet koristili i kao bankomat da bi iz raznih projekata, preko sebi bliskih tvrtki, izvukli stotine tisuća eura koji su onda završili u njihovim džepovima. Ta je možda je ponajbolji opis onog za što se Đapo i Pribičević terete u upravo podignutoj optužnici Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) kojom je optuženo ukupno 29 osoba i jedna tvrtka.

Osim spomenutog dvojca, najzvučnije ime u optužnici je Davor Trupković, koji je bio pomoćnik Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture i medija, a sama optužnica mogla bi ući u anale hrvatskog pravosuđa. Jer ono što se Đapi, Pribičeviću, Trupkoviću i ostalim optuženicima stavlja na teret, EPPO je detaljno opisao na 1107 stranica optužnice, pri čemu je pobrojano i 7748 dokaza koje je EPPO prikupio tijekom svoje dvogodišnje istrage koja je počela u studenom 2023., a na Trupkovića je proširena u svibnju 2024. Među prikupljenim dokazima velik je broj dokumenata, mejlova, poruka iz mobitela, iskaza svjedoka među kojima je i onaj ministrice kulture i medija, ali i obrane okrivljenika. Dio njih se branio šutnjom, dio je poricao djela koja im EPPO stavlja na teret dok ih je dio priznao krivnju.

EPPO Đapu i ostale tereti za niz koruptivnih djela; zloporabe položaja, trgovanje utjecajem, krivotvorenje isprava, davanje mita... EPPO tvrdi da je pričinjena šteta od ukupno 2,8 milijuna eura, pri čemu je za 1,2 milijun eura oštećen proračun EU, za 1,4 milijuna eura državni proračun, a za 200.000 eura Geodezija. Istovremeno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist od 670.000 eura. Prema optužnici, Đapo i Pribičević su Geodetski fakultet koristili da bi njihove tvrtke dobivale poslove na projektima, uključujući i one koji su se odnosili na protupotresnu obnovu zgrada koje su bile pod ingerencijom Ministarstva kulture i medija. Tereti ih se i za lažiranje 266 putnih naloga, ali da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta, u kojima je sudjelovao Geodetski fakultet. Radilo se o projektima ukupno vrijednim 5,9 milijuna eura, pri čemu je 85 % tih sredstava bilo sufinancirano sredstvima Unije. Njih se dvojicu tereti i da su manipulirali postupcima javne nabave jer im je, tvrdi EPPO, cilj bio da u tim postupcima javne nabave budu izabrane određene s njima povezane tvrtke. Što se tiče drugih optuženika, uglavnom vlasnika i direktora raznih tvrtki, oni se terete da su podnosili nevaljale ili precijenjene ponude, kako bi osigurali da tvrtke kojima se pogodovalo dobiju javnu nabavu.

Đapo i Pribičević su tijekom istrage negirali da su povezani s tvrtkom Geofocus koja je bila podizvođač radova na obnovi, ali i u poslovima na Pelješkom mostu, riječkoj rafineriji... no njihove obrane demantiraju mejlovi i poruke koje su izmjenjivali s Krunoslavom Bocom, nominalno direktorom te tvrtke. Nađen je mejl koji Boc u svibnju 2011. šalje Đapi oko iznajmljivanja poslovnog prostora za Geofocus.

- Što se tiče prostora kao što sam ti napisao, bili smo jedini ponuđači i dobili smo ga za 3700 kunica. Dobro da smo smanjili cijenu, a sada čekamo rješenje od Grada te u roku od 15 dana potpisujemo ugovor. Nadam se da je kod tebe sve u redu. Pozdrav tebi i Bošku - piše Boc.

- Pozdrav prijatelju, baš smo Bole i ja rekli da bi si odgrizli jaja da smo dali više. Sad treba napraviti dobar plan oko uređenja i drugih stvari i krenut po njemu - odgovara mu Đapo.

Iako iz prikupljenih dokaza proizlazi da su Đapo i Pribičević bili godinama i poslovno i privatno povezani, zanimljiva je Đapina obrana u kojoj on negira krivnju i prebacuje je na - Pribičevića.

- Ovdje je očito riječ nesporazumu vezano za moju ulogu u postupcima nabave koju je provodio Geodetski fakultet, a nesporazuma ima i oko moje uloge dekana. Nisam mogao mijenjati planove nabave, jer je to radilo fakultetsko vijeće. Procedura javne nabave je regulirana internim aktima. Nisam bio član povjerenstva niti sam sudjelovao u izradi specifikacija i nisam kontaktirao s drugim tvrtkama prije objave natječaja. Što se tiče Geofocusa, Krunoslava Boca poznajem iz studentskih dana, Geodetski fakultet ima poslovnu suradnju s tom tvrtkom, no ja nemam veze s upravljanjem tim društvom. Nisam primao novac od tvrtki koje su bile na tim javnim nabavama i ne možete me stavljati u isti koš s Boškom Pribičevićem u kojeg sam imao neograničeno povjerenje kao kolegu i mentora. U lipnju 2023. sam bio upoznat s inkriminacijama oko njegove kuće u Selinama, odnosno da on troškove plaća iz sredstava Geodetskog fakulteta no nikada ga nisam želio pitati je li to istina. Nisam lažirao putne naloge, sva ta putovanja su obavljena, a naloge je ispunjavao Pribičević. Naknadno sam doznao da se pojedinim zaposlenicima tako vraća novac, ali nikada nisam primao novac tako. I smatram da sam svojim radom pružio izniman doprinos Geodetskom fakultetu - branio se Đapo.

I Pribičević je negirao krivnju, kao i svoju povezanost s nekim tvrtkama poput tvrtke Orka koja je glasila na njegovu nevjenčanu suprugu kojoj je isplaćivana i plaća iako nije ništa radila. EPPO tvrdi da je preko te tvrtke iz Geodetskog fakulteta izvlačen novac, kao što je izvlačen i preko tvrtke Cognition, također povezane s Pribičevićem. Negirao je i lažiranje putnih naloga. No za njega je nezgodno što ga demantiraju dokazi, iskazi i obrane drugih okrivljenika, poput one njegovog kuma Krešimira Gudelja koji je iskazivao da je kuća u Selinama izgrađena resursima Cognitiona.

- Ostao mi je dužan milijuna kuna, zbog čega sam pokrenuo i ovrhu. Na ime mog duga njemu sam prvo sazidao podrum, što su bili radovi vrijedni 25.000 eura. Na njegovo traženje sam nastavio s radovima, a na koncu je vrijednost tih radova bila između dva i dva i pol milijuna kuna. Platio mi je 150.000 kuna, dok mi je 700.000 kuna plaćeno preko drugih firmi. On mi je davao podatke o firmama i na koji iznos treba ispostaviti račun, što treba pisati u opisu usluge. Do kraja 2022. nisam mislio da je riječ o ukradenom novcu jer sam vjerovao da je to novac Pribičevića. Novac su mi po tim računima isplaćivale tvrtke za koje ništa nisam radio, a sad smatram da me izigrao i iskoristio - branio se Gudelj.

Da se smatra iskorištenom iskazivala je i Pribičevićeva nevjenčana supruga Vesna Šeketa, koja je navela da ona ni na koji način nije sudjelovala u poslovima tvrtke Orka. Krivnju je negirao i Trupković, za kojeg EPPO tvrdi da je bio glavna karika koja je omogućila da Đapo i Pribičević, odnosno Geodetski fakultet dobiju posao 3D skeniranja oštećenih zgrada. Iako Trupković niječe krivnju, EPPO tvrdi da je zahvaljujući njemu, Đapo znao da će Geodezija taj posao dobiti i prije no što je javna nabava raspisana. Tvrde i da je znao da je u te poslove uključen i Geofocus, a iako je Trupković tvrdio da je kontrolirao izvješća o obavljenim radovima, demantiraju ga svjedoci i drugi dokazi. Svjedoci demantiraju i da je tražio druge ponude za 3D skeniranje, odnosno iz mejlova i poruka utvrđeno je da je te ponude tražio tek nakon što je EPPO tijekom istrage zatražio očitovanje o spornim radovima. Nađena je poruka koju je nakon upita EPPO-a poslao svojoj sestri u kojoj je "moli da mu pokuša naći neke ponude za 3D scanove te da provjeri kakvo je stanje s cijenama usluga geodeta u Sloveniji".

Geodeziji su isplaćene tri tranše novca, a četvrta je zaustavljena jer su utvrđene nepravilnosti. Jedan od svjedoka je iskazivao da je kontrolom treće tranše vidio da bi se trebalo platiti 500.000 kuna više. Pa je tražio obrazloženje i dobio ispravljeno izvješće po kojem su troškovi plaćeni. No u četvrtom izvješću, isti svjedok je našao i da se trebaju platiti i već od ranije obavljeni radovi, pa je isplata stopirana. Ministrica Obuljen Koržinek je u svom iskazu navela da je posao oko protupotresne obnove vodio Trupković, jer mu je kao stručnjaku vjerovala, a da nešto ne valja shvatila je nakon što su mediji počeli pisati o tome, pa je tražila da se sve provjeri.

- Da se obustavi plaćanje po četvrtom izvješću, odlučila sam nakon što su mi neki suradnici ukazali na moguće nepravilnosti. U to vrijeme Ministarstvo kulture i medija je intenzivno radilo na provedbi više od 300 započetih projekata obnove koji su financirani iz Fonda solidarnosti EU zbog čega nije bilo prilike da se utvrde sve okolnosti tog slučaja - iskazivala je ministrica, koja proizlazi iz njezinog iskaza, nije znala ni da poslove 3D skeniranja radi i Geofokus te da se tim "radom" višestruko preplaćuju obavljeni poslovi.

Iako su Đapo i Trupković tvrdili da se nakon zajedničkog studija godinama nisu vidjeli demantiraju ih fotografije nađene pretragom mobitela s nekog druženja. Trupkovićeva sestra bratu šalje fotografiju na kojoj je s Đapom te kaže kako su je Đapo i Pribičević odmah prepoznali kao njegovu sestru, na što joj on dogovara da je i on dobio tu fotografiju. Spone koje povezuju Đapu i Trupkovića EPPO je našao i pretragom Trupkovićevog mobitela koji je bio povezan s Apple Watch uređajem, za koji EPPO smatra da je Đapin mito za Trupkovića. Utvrđeno je da taj uređaj odgovara jednom od tri ista uređaja koje je po Đapinom nalogu kupila jedna djelatnica fakulteta. Jedan uređaj je ostavljen na porti Ministarstva za Trupkovića, a on se branio da su pokloni poslovnih partnera u vrijeme Božića normalni te da uređaj vrijedan 370 eura nije vratio jer nije bilo imena onog koji mu ga je poklonio. Tri ista uređaja koje je Đapo naručio, od kojih je jedan završio kod Trupkovića, platio je Geodetski fakultet, tvrdi EPPO.