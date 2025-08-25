Analitičar Tadić: Samo jedna stvar može prisiliti Rusiju na mirovne pregovore i to nije ruski čovjek u Bijeloj kući

U rijetkom nastupu za američke medije, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dao je intervju za NBC-evu emisiju Meet the Press, pokušavajući pred američkom publikom predstaviti rusku verziju sukoba u Ukrajini. Lavrov je negirao ruske napade na civilne ciljeve, odbio nazvati rat "invazijom" i optužio Zapad, osobito Europu, za nastavak sukoba.

Tonči Tadić komentirao je intervju ruskog ministra za NBC, u kojem Lavrov tvrdi da su Putin i predsjednik Trump razgovarali o novim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, uključujući mogućnost da ih osiguraju stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Njemačka, Turska i druge zemlje. Lavrov je pritom istaknuo kako Ukrajina mora ostati neutralna, nenuklearna i izvan vojnih saveza.

"Ovakve izjave Lavrova su vrhunac ruske političke perverzije", tvrdi Tadić. "Rusija je naime već 31 godinu jamac sigurnosti Ukrajine prema Budipeštanskom Memorandumu o sigurnosnim jamstvima iz 1994. Ovim memorandumom se Ukrajina pod pritiskom američkih sankcija odrekla svog nuklearnog arsenala i predala ga Rusiji!" Tadić ističe da su jamci sigurnosti Ukrajine prema spomenutom Memorandumu Rusija, SAD i UK, a upravo je ta ista Rusija, naglašava analitičar, izvršila agresiju na Ukrajinu 2014. aneksijom Krima, a potom i otvorenu invaziju 2022. godine, čime je sama pogazila međunarodne obveze koje danas navodno ponovno nudi.

"Kao prvo, koja je uopće svrha ruskog nuđenja sigurnosnih jamstava Ukrajini ovaj put? Naime model ruske agresije na Ukrajinu ide po sistemu malo ćemo jamčiti sigurnosti Ukrajini, pa ćemo malo ratovati i anektirati teritorij Ukrajine, pa ćemo opet jamčiti sigurnost onog što je ostalo od Ukrajine, pa ćemo opet malo ratovati i zauzeti još ukrajinskog teritorija, pa ćemo dati Ukrajini opet neka nova sigurnosna jamstva itd.

Kao drugo, jedina sigurnosna jamstva Ukrajine u odnosu na rusku agresiju i rusku imperijalnu politiku su ukrajinski vlastiti arsenal nuklearnog i klasičnog oružja. I jednog i drugog se Rusija boji „kao vrag tamjana“. Upravo zato Lavrov naglašava da Ukrajina mora biti „neutralna, nevezana uz bilo koji vojni blok i nenuklearna”. Jer jedino takva Ukrajina, međunarodno izolirana i bez svog „nuklearnog kišobrana“ je podobna za nova ruska osvajanja.

Treće, Lavrov opet spominje „neuspjele pregovore u Istanbulu 2022.“ gdje je Rusija pokušala diktirati neutralni status Ukrajine i veličinu ukrajinskih oružanih snaga. Ovaj neuspjeli sporazum iz Istanbula 2022. često spominju hrvatski Putinofili kao „propuštenu šansu Ukrajine koja je propala radi Britanije“. O ovome sam već govorio za „Večernji list“, koji je prenio kompletan nacrt rusko-ukrajinskog sporazuma iz Istanbula 2022., zajedno s ruskim i ukrajinskim prijedlozima, pa ću sada samo ukratko podsjetiti o čemu je riječ. Dakle mjesec dana nakon ruske opće invazije na Ukrajinu je Rusija pokušala pregovarati s Ukrajinom u ruskom stilu „s nožem pod grlom“. No ovaj put je Ukrajina imala jamstva Britanije i ostalih eurpskih članica NATO da će je opskrbiti oružjem za obranu od ruske agresije. Zato je Ukrajina u Istanbulu odbila ruske prijedloge mirovnog sporazuma po kojima je Ukrajina trebala: (a) pristati na rusku aneksiju 40 posto ukrajinskog teritorija, (b) biti neutralna, izvan NATO-a, (c) toj neutralnoj Ukrajini bi onda Rusija diktirala veličinu oružanih snaga, odnosno po ruskom prijedlogu su Oružane snage Ukrajine trebale biti manje od Oružanih snaga Hrvatske nakon Oluje 1995.! I naravno, Ukrajina nebi smjela imati nuklearni arsenal. Samo potpuni luđak na čelu Ukrajine bi pristao na takve ruske uvjete, koji su de facto značili pretvaranje Ukrajine u vazanlnu državu Rusije, koju Rusija može dalje napadati i cijepati po svojoj želji.

Četvrto, Lavrov je u svom razgovoru za NBC spomenuo da nije predviđen sastanak Putin-Zelenski unutar dva tjedna kako Trump priča naokolo, jer „taj sastanak treba dobro pripremiti“. Osim toga I Putin i Lavrov dovode u pitanje legitimnost Zelenskog „kojem je istekao mandat“. Dakle čovjek se mora samo nasmijati takvim „lekcijama o demokraciji“ od režima u kojem je vlast pozatvarala, izrešetala, potrovala, pobacala s balkona ili prognala izvan zemlje svu oporbu. Uostalom, Britanija nije imala izbore šest godina, od 1939. do 1945., tijekom čitavog Drugog svjetskog rata, pa ipak nitko nije dovodio u pitanje legitimnost ni Churchilla niti britanskog Parlamenta.

I peto, stajališta Lavrova su svakim danom sve manje bitna što se tiče ruskog izbjegavanja pregovora o miru u Ukrajini. Naime, čitava ruska strategija se sastoji u očekivanju da će Rusiji Trump donijeti pobjedu u ratu tako što će Ukrajinu prisiliti na kapitulaciju, o čemu maštaju i domaći Putinofili. To se nije dogodilo, unatoč postignutom dogovoru Trumpa i Putina na Aljasci, jer su to spriječile europske članice NATO-a. Uostalom, Ukrajina svakim danom sve manje ovisi o američkom oružju za napade na ruske postrojbe, ruske gradove, ruske rafinerije, željeznicu, elektrane i luke. Val razornih ukrajinskih zračnih napada velikom dronovima i krstarećim raketama ukrajinske proizvodnje na ruske ciljeve kojima svjedočimo ovih dana je tek početak ukrajinske zračne ofenzive kojoj je za cilj posve razoriti logistiku ruske vojske do na 1500 kilometara od ukrajinske granice. To i samo to može prisiliti Rusiju na mirovne pregovore, a ne ruski čovjek u Bijeloj kući", komentira Tadić.