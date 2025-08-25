Naišao je na jezivo otkriće u napuštenoj ukrajinskoj nuklearnoj bazi: 'To je soba za uništavanje svijeta'

Napuštena mjesta oduvijek pobuđuju znatiželju, od oronulih vila i tvornica pa sve do vojnih objekata skrivenih od očiju javnosti. Neki ljudi u tome vide uzbuđenje i priliku da zavire u prostorije koje čuvaju duh prošlosti, pa nerijetko istražuju i zastrašujuće lokacije. Tako je jedan YouTuber svojim pratiteljima pružio izvanredan uvid u napuštenu nuklearnu bazu koja je imala potencijal uništiti svijet.

Drew Scanlon je kao dio svoje online serije putovanja, Cloth Map, 2017. godine dokumentirao svoj posjet nuklearnoj bazi u Ukrajini. Njegov vodič Dmytro proveo ga je kroz objekt i objasnio mu da je baza izgrađena u svrhu rata te osmišljena tako da u njoj ljudi mogu preživjeti 45 dana. "Zapravo, baza nikada nije korištena jer je bila zamišljena kao prostor u kojem će ljudi boraviti 'nakon što pritisnu gumb'. Ovdje su imali sve potrebno: hranu u hladnjaku, uglavnom konzerviranu, zatim lijekove i medicinske potrepštine. Imali su i radijske uređaje te televizor, ali kakva je korist od toga nakon što svi umru?", objasnio je vodič.

Najjeziviji trenutak snimke dogodio se kada je Drew odveden u "glavnu sobu", piše Mirror. Nakon što je otvorio otvor i pokazao YouTuberu unutrašnjost prostorije, Dmytro mu je rekao: "Ovo je glavna soba, soba za uništavanje svijeta". Objasnio je da je u toj prostoriji operater primao kodove iz Moskve s ekrana ispred sebe, dok bi druga osoba u isto vrijeme morala umetnuti svoje ključeve i okrenuti ih istovremeno.

Također je Drewu pokazao "veliki crveni gumb" koji je zapravo bio siv. Kada bi se pritisnuo, tada bi započela lansirna sekvenca nuklearne rakete. Dmytro je zamolio Drewa da pokrene lansirnu sekvencu i objašnjavao mu što se događa dok su se u sobi oglašavali alarmi i treptala svjetla.

"Sada možete početi brojati 22 minute i upravo ste pogodili Washington DC", dodao je Dmytro. "Isprike svima", rekao je Drew. Scanlon je svijetu najpoznatiji po memu 'šokirani bijelac koji trepće' koji je postao nevjerojatno viralan. "Nije kao da mogu kontrolirati što internet radi s gifom mog lica, ali drago mi je vidjeti da ljudi uživaju u tome", zaključio je.