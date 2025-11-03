S 2,12 prošao kroz crveno i na zebri usmrtio pješaka pa se odvezao. Osuđen na rad za opće dobro!?

- Državno odvjetništvo smatra da prvostupanjska presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, jer prvostupanjski sud nije naveo koje to osobito olakotne okolnosti postoje na strani okrivljenika zbog kojih je sud ublažio kaznu zatvora okrivljeniku ispod zakonskog minimuma u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona. Osim toga, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu smatra da je sud okrivljeniku izrekao preblagu sankciju te da nije bilo mjesta ublažavanju kazne u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu kao i da nije bilo opravdano zamijeniti kaznu zatvora radom za opće dobro, uzimajući u obzir pogibeljnost predmetnih kaznenih djela i teške posljedice koje su nastupile žrtvi, te je predloženo da se okrivljeniku izrekne bezuvjetna kazna zatvora u duljem trajanju - navedeno je u žalbi ODO Split na kaznu koja je izrečena Marinu M. (48).

Njega je Općinski sud u Splitu zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je usmrtio pješaka te nepružanja prve pomoći osudio na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Tužiteljstvo je Marina M. teretilo da je 31. kolovoza 2023. u Splitu, alkoholiziran, s 2,12 promila alkohola u krvi upravljao automobilom. Po stavu tužiteljstva, bio je nesposoban za sigurnu vožnju, te se se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prijelaza kada je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo na semaforu. Umjesto toga, ušao je u raskrižje i nastavio vožnju te je vozilom zašao na suprotni kolnički trak. Prednjim dijelom vozila udario je u pješaka koji se kretao preko obilježenog pješačkog prijelaza, za vrijeme dok je za pješake bilo upaljeno zeleno svjetlo na semaforu. Uslijed ovog udara pješak je zadobio ozljede koje su osobito teške naravi. Marin M. je bio svjestan da je je vozilom udario pješaka, da je pješak ozlijeđen i da mu je zdravlje ugroženo, no usprkos tome propustio se zaustaviti i pružiti mu pomoć, premda je to mogao bez da ugrozi sebe i druge.

