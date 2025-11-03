Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽITELJSTVO TRAŽI VEĆU KAZNU

S 2,12 prošao kroz crveno i na zebri usmrtio pješaka pa se odvezao. Osuđen na rad za opće dobro!?

Split: Zbog naleta motocikla na pješaka zatvorena je cesta na Mažuranićevom šetalištu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.11.2025.
u 07:57

Nakon što je osuđen na rad za opće dobro, tužiteljstvo se zbog bitne povrede odredbi kaznenog postupka te zbog odluke o kazni i zamjeni radom za opće dobro.

- Državno odvjetništvo smatra da prvostupanjska presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, jer prvostupanjski sud nije naveo koje to osobito olakotne okolnosti postoje na strani okrivljenika zbog kojih je sud ublažio kaznu zatvora okrivljeniku ispod zakonskog minimuma u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona. Osim toga, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu smatra da je sud okrivljeniku izrekao preblagu sankciju te da nije bilo mjesta ublažavanju kazne u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu kao i da nije bilo opravdano zamijeniti kaznu zatvora radom za opće dobro, uzimajući u obzir pogibeljnost predmetnih kaznenih djela i teške posljedice koje su nastupile žrtvi, te je predloženo da se okrivljeniku izrekne bezuvjetna kazna zatvora u duljem trajanju - navedeno je u žalbi ODO Split na kaznu koja je izrečena Marinu M. (48).

Njega je Općinski sud u Splitu zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je usmrtio pješaka te nepružanja prve pomoći osudio na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Tužiteljstvo je Marina M. teretilo da je 31. kolovoza 2023. u Splitu, alkoholiziran, s 2,12 promila alkohola u krvi upravljao automobilom. Po stavu tužiteljstva, bio je nesposoban za sigurnu vožnju, te se se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prijelaza kada je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo na semaforu. Umjesto toga, ušao je u raskrižje i nastavio vožnju te je vozilom zašao na suprotni kolnički trak. Prednjim dijelom vozila udario je u pješaka koji se kretao preko obilježenog pješačkog prijelaza, za vrijeme dok je za pješake bilo upaljeno zeleno svjetlo na semaforu. Uslijed ovog udara pješak je zadobio ozljede koje su osobito teške naravi. Marin M. je bio svjestan da je je vozilom udario pješaka, da je pješak ozlijeđen i da mu je zdravlje ugroženo, no usprkos tome propustio se zaustaviti i pružiti mu pomoć, premda je to mogao bez da ugrozi sebe i druge.

Nakon što je osuđen na rad za opće dobro, tužiteljstvo se zbog bitne povrede odredbi kaznenog postupka te zbog odluke o kazni i zamjeni radom za opće dobro.

Ključne riječi
Kazna prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja