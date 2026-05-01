Javio se 'putnik kroz vrijeme' koji tvrdi da je iz 2582. godine: Evo što je sad najavio

Korisnik TikToka koji sebe naziva putnikom kroz vrijeme iz daleke 2582. godine izazvao je veliku pozornost na društvenim mrežama novom senzacionalnom prognozom. U viralnom videu, koji je već pregledan stotine tisuća puta, tvrdi da će cijeli planet od 6. do 9. lipnja 2026. biti u potpunoj tami. Poručio je da tijekom tog razdoblja ljudi trebaju ostati unutra, ne gledati prema nebu i koristiti samo svijeće za rasvjetu.

Reakcije na mrežama su podijeljene. Dok dio korisnika ozbiljno shvaća upozorenje, većina je skeptična i podsjećaju da je isti profil već ranije davao predviđanja koja se nisu ostvarila, piše Daily Star.

Jedan komentator je napisao: "Stavio sam ovo u kalendar kao Sudnji dan, ali sam jako skeptičan"“ Drugi je pak dodao: "Bojim se mraka, a nemamo ni svijeće. Smijemo li barem koristiti telefone?". "Nije istina, već je imao više videa u kojima je predviđao stvari koje se nisu dogodile, a onda ih je izbrisao", napiso je netko. Profil je poznat po kontroverznim i dramatičnim predviđanjima budućnosti, a njegovi videi redovito bilježe milijune pregleda.