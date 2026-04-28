Odvjetnik, policajac i policajčeva supruga osuđeni nakon što su priznali krivnju

Jedan odvjetnik, jedan policajac i policajčeva supruga, odlučili su priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om, koji ih je teretio za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zloporabe položaja i ovlasti te pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti. Riječ je o slučaju u kojem je istraga pokrenuta lani u rujnu, a na meti istražitelja našao se odvjetnik Ognjen Krznarić, policajac Mario Lisak, koji je u inkriminirano vrijeme bio zaposlen kao pomoćnik smjene u PP Virovitica, njegova supruga Tatjana Lisak te Mario Mikić koji je bio zaposlen kao policajac u PP Slatina.

Krznarić je nakon priznanja krivnje, na temelju nagodbe s USKOK-om uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 30.000 eura, koju mora platiti u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti presude, a mora platiti i 500 eura sudskih troškova. Što se tiče supružnika Lisak, Mario Lisak je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. I njemu je izrečena sporedna novčana kazna od 5.002 eura koju također mora platiti u roku 12 mjeseci od pravomoćnosti presude, a mora platiti i 200 eura sudskih troškova. Tatjana Lisak je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine te mora platiti 200 eura sudskih troškova

USKOK je Krznarića teretio da je od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, kao odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od Lisaka i Mikića koji su kao policajci imali uvid u podatke iz Informacijskog sustava MUP-a te su mogli doći do podataka o sudionicima nesreća, zatražio da mu pribave određene podatke. Konkretno, zanimali su ga podaci o sudionicima prometnih nesreća, vrsti zadobivenih povreda, a USKOK navodi da je riječ o podacima koji Krznariću nisu bili dostupni.

Lisaka i Mikića se tereti da su gotovo svakodnevno radili uvide u Informacijski sustav MUP-a RH kako bi dobili osnovne informacije o nesrećama. Nakon toga bi ušli i u osobne evidencije te su prikupljene podatke prosljeđivali Krznariću iako su da navedeni podaci nisu objavljivi te se Krznariću nisu smjeli dostaviti. Predaja podataka obavljala se preko Tatjane Lisak, a nakon što su mu podaci dostavljeni, Krznarić je, kako ga se tereti, kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihovih obitelji. Nakon što bi ih kontaktirao, ponudio bi im svoje odvjetničke usluge, odnosno zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknada štete. Dogovor je bio da Krznarić svojim suoptuženicima isplati određene postotke provizije kada naknade štete budu isplaćene, no USKOK nije precizirao o kolikim se iznosima radi.