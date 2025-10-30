Naši Portali
VATROGASCI U AKCIJI

Teška nesreća kod Zagreba: Vatrogasci u spašavanju troje zarobljenih u vozilu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večeranji list
30.10.2025.
u 23:50

Policijski službenici obavili su očevid, a okolnosti koje su dovele do nesreće bit će utvrđene naknadno.

U četvrtak navečer u zagrebačkom naselju Odranski Obrež dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene najmanje četiri osobe, potvrdili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. Do sudara je došlo nešto prije 21 sat, kada su građani putem centra 112 prijavili frontalni sudar dvaju osobnih automobila na cesti koja povezuje Odranski Obrež i Donji Dragonožec.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe vatrogasaca, policije i Hitne medicinske pomoći. Prema riječima zagrebačkih vatrogasaca, “po dolasku na mjesto nesreće, zatekli smo dva vozila u kanalu i dvije osobe zarobljene u jednom automobilu. Odmah smo pristupili tehničkom spašavanju”.

Vatrogasci su iz teško oštećenog vozila izvukli tri osobe, dok su još dvije ozlijeđene osobe uspjele same napustiti drugo vozilo. Sve stradale preuzele su ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su na teren poslale ukupno tri vozila, obavještava portal 24sata.

Nakon završetka spašavanja, vatrogasci su osigurali mjesto nesreće, isključili akumulatore s vozila i očistili cestu od ostataka sudara. Policijski službenici obavili su očevid, a okolnosti koje su dovele do nesreće bit će utvrđene naknadno.

PU
puran
00:23 31.10.2025.

Pa hvalili su se da imaju dronove, a nema ih.

Kupnja