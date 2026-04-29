Nestala Ana Bašić (16), jeste li je vidjeli?

Policija javlja kako je jučer u Daruvaru nestala Ana Bašić (16). Navodi se kako se Ana udaljila u nepoznatom pravcu. Visoka je 168 centimetara, ima ravnu kosu crno koja je smeđe crna. Oči su joj zelene, nor ravan i srednji, a lice ovalno. U trenutku nestanka osoba je na sebi imala crnu majicu s kapuljačom, crnu jaknu, crni donji dio trenirke i plave tenisice marke Adidas.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - objavljeno je na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.