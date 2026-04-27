Glumio lažnog liječnika i prevario šest osoba za oko 41.400 eura

Muškarac (58), državljanin Sjeverne Makedonije sumnjiči se za više prevara zbog čega je ispitana na ODO Zagreb. Sumnjiči ga se da je od 20. lipnja do 19. srpnja 2025. na području Zagreba, sa za sada više nepoznatih osoba, nazivao žrtve na telefon te im se lažno predstavljao kao liječnik. Zatim bi šokiranim ljudima kazao da im je član obitelji teško nastradao u nesreći te da hitno treba novac za liječenje ili operaciju. Potom bi žrtvama kazao gdje da dođu s novcem, a nakon nekog vremena žrtve bi shvatile da su prevarene te bi o svemu obavijestile policiju. Uglavnom sumnja se da je 58-godišnjak šest žrtava oštetio za ukupno 41.400 eura.

Nakon što je ispitan na tužiteljstvu protiv njega je pokrenuta istrage te je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela.

Za prijevaru je optužena i 51-godišnja državljanka Ukrajine koja je zbog toga ispitana na ODO Split. Tereti ju da je tijekom siječnja 2026. na području Splita i Virovitice u više navrata, s još uvijek nepoznatim osobama nazivala starije osobe. I ona se lažno predstavljala kao liječnica te je osobe starije životne dobi uvjeravala da su im djeca teško nastradala. I naravno da hitno moraju skupiti novac i zlato za njihovo liječenje. Optužena 51-godišnjakinja se na prevarni način domogla najmanje 77.000 eura, a tužiteljstvo je u optužnici predložilo da joj se produlji istražni zatvor koji joj je bio određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljana djela.