Trump izdao naredbu: Povlače 5000 vojnika iz Njemačke

Pentagon je objavio da SAD povlači 5000 vojnika iz Njemačke. Donald Trump je već prijetio povlačenjem američkih trupa iz zemlje nakon što je kancelar Friedrich Merz rekao da Iran "ponižava" SAD. Merz je u govoru u ponedjeljak sugerirao da SAD nisu dovoljno razmislile o strategiji izlaska iz rata.

Trump je odgovorio da Merz "radi užasan posao" sa svojom zemljom i da bi trebao trošiti "manje vremena na miješanje" u američke napore u rješavanju "iranske nuklearne prijetnje". Očekuje se da će povlačenje biti dovršeno u sljedećih šest do dvanaest mjeseci, rekao je glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

Više od polovice od nešto više od 68.000 aktivnih vojnih osoba koje SAD imaju stacionirane u Europi nalazi se u Njemačkoj, pokazuju podaci američkog Centra za podatke o obrambenoj radnoj snazi.