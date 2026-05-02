EU: Trumpove carine na EU automobile pokazuju da je SAD nepouzdan

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na automobile iz Europske unije pokazuje da je SAD nepouzdan trgovinski partner, rekao je u petak predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta, Bernd Lange. "Posljednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana", rekao je Lange. "Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. Sada samo možemo odgovoriti s krajnjom jasnoćom i čvrstinom, oslanjajući se na snagu vlastite pozicije", dodao je.

Lange je rekao da je Trumpovo ponašanje "neprihvatljivo". Rekao je da se EU držala okvira trgovinskog sporazuma dogovorenog sa SAD-om prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 posto na većinu dobara iz Europske unije, čime je izbjegnut veći trgovinski rat. Rekao je da je SAD u više navrata kršio sporazum, "na primjer s više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij, a koji su sada podložni prosječnoj carini u iznosu od 26 posto."