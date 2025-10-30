Naši Portali
STVARAJU SE KOLONE

FOTO Teška nesreća na A4: Udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se

30.10.2025.
u 10:55

Kolona u smjeru Goričana je oko 5 km, a u smjeru Zagreba oko 2 km﻿

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Popovec i ﻿Sveta Helena, na 82. km u smjeru Goričana. Kako javlja HAK, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolona u smjeru Goričana je oko 5 km, a u smjeru Zagreba oko 2 km﻿.

Kombi je udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da je došlo do prometne nesreće. Dojavu o nesreći dobili su oko 8:45 sati.  Kazali su nam kako je teretni automobil naletio na ogradu i prevrnuo se na kolnik. Očevid je u tijeku.

Avatar links
links
11:51 30.10.2025.

Kamioni i kombiji posebno... uzročnici 90% sr...nja na našim cestama. Kombiji posebno, voziš 140 on ti se nabije u branik, blica...pod hitno im odrediti blokade!!!

