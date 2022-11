Oglasilo se rusko ministarstvo obrane: 'Bila je to namjerna provokacija s ciljem eskalacije'

Rusko ministarstvo obrane u utorak je demantiralo izvješća da su ruski projektili pogodili poljski teritorij, opisujući ih kao "namjernu provokaciju s ciljem eskalacije situacije".

U priopćenju se dodaje: "Nikakvi udari na ciljeve u blizini ukrajinsko-poljske državne granice nisu izvršeni ruskim sredstvima za uništenje", prenosi Reuters.

More photos reportedly from the scene.

Polish media is reporting the rockets were "stray". pic.twitter.com/v262KOBcxY