Ruske rakete pale na Poljsku, ima poginulih. Vlada sazvala hitan sastanak

Dvije su osobe poginule u Poljskoj nakon što su dvije ruske 'zalutale' rakete pale blizu granice s Ukrajinom.

Rakete su pale u državu NATO-a nakon ruskog masovnog bombardiranja ukrajinskih gradova ranije danas, pri čemu je lansirano preko 100 raketa, a najmanje jedna osoba poginula je u Kijevu.

More unconfirmed photos from the scene in Przewodów, Poland. pic.twitter.com/NdcvGVdT5D — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 15, 2022

Iako Pentagon nije htio službeno komentirati slučaj, pad ruskih raketa na mjesto Przewodów potvrdio je za AP i viši američki dužnosnik obavještajne službe koji je htio ostati anoniman zbog osjetljivosti situacije.

Poljski Radio ZET neslužbeno doznaje kako su dvije osobe poginule u incidentu u pokrajini Lublin. Policija, tužiteljstvo i vojska su na mjestu, a premijer Mateusz Morawiecki je zbog incidenta sazvao i hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Zbog krizne situacije premijer Mateusz Morawiecki, u dogovoru s predsjednikom Andrzejom Dudom, naredio je sastanak u Uredu za nacionalnu sigurnost. Apeliram da se ne objavljuju nepotvrđene informacije - apelirao je na novinare glasnogovornik poljske vlade Piotr Müller.

⚡️The Press Secretary of the Government of Poland Piotr Muller gave a comment.



“In connection with the situation, Prime Minister Mateusz Morawiecki, in agreement with President Andrzej Duda, ordered to convene a meeting of the Committee on National Security and Defense Issues.” pic.twitter.com/uJKHjfDccH — FLASH (@Flash_news_ua) November 15, 2022

Vatrogasci su prethodno potvrdili kako je došlo do eksplozija u gradu Przewodów.

- Uzroci ovog incidenta trenutno nisu poznati - potvrdio je ranije glasnogovornik Županijskog stožera Državne vatrogasne službe u Hrubieszówu, viši kapetan Marcin Lebiedowicz.

Nieoficjalnie: z lotniska pod Tomaszowem Lubelskim poderwano wojskowe samoloty. https://t.co/yZHq7NKM5S — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

- Dobili smo dojavu o eksploziji silosa. Dapače, po dolasku potvrđujemo da se tako nešto dogodilo. Dvije osobe su poginule na mjestu. Trenutno osiguravamo mjesto događaja i osvjetljavamo područje radnje - dodao je.

O svemu se već oglasio i latvijski ministar obrane Artis Pabriks koji je kazao kako će Latvija stajati uz Poljsku.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

''Izažavam sućut našoj poljskoj braći. Zločinački ruski režim ispalio je projektile koji nisu gađali samo ukrajinske civile već su sletjeli i na teritorij NATO-a u Poljsku. Latvija u potpunosti stoji uz svoje poljske prijatelje i osuđuje ovaj zločin'', napisao je Pabriks.

