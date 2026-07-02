Ruski diplomat iznio teške optužbe: 'Ukrajina pokušava uvući Bjelorusiju u rat'

Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, ciljajući rafinerije, skladišta goriva i druge objekte koje Kijev smatra važnima za opskrbu ruske vojske i gospodarstva. Ti su napadi, prema Reutersu i AP-u, dodatno pojačali pritisak na ruski energetski sektor i pridonijeli problemima s opskrbom gorivom. U ozračju pojačanih napetosti, Rusija je tijekom noći izvela jedan od najmasovnijih napada na Kijev od početka rata, pri čemu su ponovno pogođene stambene zgrade i civilna infrastruktura. Rusija tvrdi da je napad bio odgovor na ukrajinske udare na ruski teritorij.

Rusija sada tvrdi da Ukrajina pokušava u rat uvući Bjelorusiju. Naveo je to zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin za rusku novinsku agenciju TASS, komentirajući rast napetosti na bjelorusko-ukrajinskoj granici. Bjelorusija je od početka rata važan ruski saveznik jer je Moskva 2022. koristila njezin teritorij za napad na Ukrajinu. Ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski nedavno je rekao da je Rusija razmatrala i scenarij ofenzive s bjeloruskog teritorija, ali je ocijenio da je izgledniji mogući napad sa sjevera, iz ruske Brjanske oblasti prema Černihivskoj oblasti. Iako Minsk nije izravno poslao svoje vojnike u rat, Kijev i dalje pozorno prati aktivnosti uz sjevernu granicu, osobito u trenucima pojačanih napetosti. "Da, potpuno ste u pravu", rekao je Galuzin na pitanje može li se pojačavanje napetosti tumačiti kao pokušaj Kijeva da uključi Bjelorusiju u sukob, posebno u trenutku kada, prema ruskim tvrdnjama, njihove snage napreduju u zoni koju Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom.

Galuzin je pritom ustvrdio da su nedavni incidenti u Brjanskoj oblasti dio šireg pokušaja da se Bjelorusiju uvuče u neprijateljstva. Prema njegovim riječima, Kijev na taj način želi pritisnuti zapadnoeuropske saveznike da pojačaju poteze protiv Rusije i Bjelorusije, osigurati dodatnu financijsku pomoć te proširiti sukob. Ruski diplomat dodao je da su Moskva i Minsk spremni iskoristiti mehanizme iz bilateralnog sigurnosnog sporazuma ako, kako tvrdi, ukrajinske provokacije eskaliraju. Podsjetio je i da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 23. lipnja u Moskvi rekao da su Rusija i Bjelorusija spremne zajednički odgovoriti na takve prijetnje.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je prošli tjedan da je upozorio Ukrajinu da ne pokušava uvući Bjelorusiju u rat. Kazao je da su predstavnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nedavno bili u Minsku te da im je poručio kako bi se, u slučaju takvog pokušaja, "priroda rata odmah promijenila". Napetosti su porasle nakon što je Zelenski tvrdio da se signalne relejne stanice u Bjelorusiji koriste za pomoć ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu te zaprijetio njihovim onesposobljavanjem. Zelenski je kasnije rekao da su stanice prestale raditi, no za to nije bilo neovisne potvrde. Kremlj je istodobno odbacio tvrdnje da želi iskoristiti Bjelorusiju kao polazište za pojačane napade na Ukrajinu, dok Minsk i Moskva tvrde da Zapad i Kijev pokušavaju proširiti sukob. Kijev pak upozorava da se u Bjelorusiji razvija pogranična infrastruktura koja bi mogla poslužiti za novu agresiju, prenio je Reuters.