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NOVA OPASNOST

Rusija razmatra novu ofenzivu i iz Bjelorusije? Ukrajinski zapovjednik otkrio najizgledniji scenarij

FILE PHOTO: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces Colonel General Syrskyi speaks with lawmakers during a parliament session in Kyiv
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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Autor
Lorena Posavec
01.07.2026.
u 00:01

Prema njegovim riječima, cilj Rusije bio bi prisiliti ukrajinske snage da premjeste pričuve s ključnih dijelova bojišnice širenjem opsega sukoba i pokušajem dubljeg prodora na ukrajinski teritorij

Ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski smatra da bi Rusija mogla pokrenuti ofenzivu na Černihivsku oblast iz Brjanske oblasti. Sirski je u intervjuu za ukrajinski TSN rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin naložio ruskom Glavnom stožeru da izračuna različite opcije za provedbu ofenzivne operacije, uključujući i onu s bjeloruskog teritorija, s ciljem zauzimanja Kijeva i drugih područja. "Ruski čelnik Vladimir Putin zadužio je ruski Glavni stožer da izračuna različite opcije za provedbu ofenzivne operacije, uključujući s bjeloruskog teritorija, s ciljem zauzimanja Kijeva i drugih teritorija. I ruski Glavni stožer izračunao je nekoliko smjerova djelovanja. S obzirom na nedavne događaje, ne mislim da bi se vodstvo Bjelorusije usudilo iskoristiti vlastiti teritorij i predati ga agresoru kao mostobran", rekao je Sirski.

Dodao je da Ukrajina ipak razmatra i takav scenarij, ali da najizglednijim smatra mogući napad sa sjevera, iz ruske Brjanske oblasti prema Černihivskoj oblasti. "Moramo uzeti u obzir sve, čak i najgore mogućnosti razvoja", rekao je. "Najvjerojatniji scenarij, koji potvrđuje nekoliko dokaza, jest moguća ofenzivna akcija na sjeveru s teritorija Brjanske oblasti u Ruskoj Federaciji. To je realan scenarij i naravno za njega se pripremamo", rekao je Sirski. Prema njegovim riječima, cilj Rusije bio bi prisiliti ukrajinske snage da premjeste pričuve s ključnih dijelova bojišnice širenjem opsega sukoba i pokušajem dubljeg prodora na ukrajinski teritorij.

Ključne riječi
Oleksandr Sirski napad Rusija rat u Ukrajini Ukrajina

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