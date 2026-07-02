Kriptovalute, Biblije i tenisice Trumpu u godinu dana donijele 2,2 milijarde dolara

Donald Trump predao je imovinsku karticu za prošlu godinu, a ona je otprilike triput opsežnija od one za 2024. godinu – narasla je s 234 stranice na 927. A i prihod mu je puno deblji, zaradio je 2,2 milijarde dolara lani, u odnosu na 622 milijuna dolara u 2024. U kojoj, podsjetimo, još nije bio predsjednik u drugome mandatu.



Imovinska mu je kartica prepuna svega. Otprije se zna da je Donald Trump predsjednik koji je dosad najviše utjecao na burzovna kretanja, a teško je ne vjerovati da će biti i predsjednik koji je u jednome mandatu zaradio uvjerljivo najviše od svih svojih prethodnika. Samo na kriptovalutama, od kojih je neke pokrenuo i sam, Trump je zaradio oko milijardu dolara. U svome drugome mandatu predsjednik i njegova obitelj uložili su velika sredstva u digitalni novac i razne kriptoposlove, a Trump je početkom 2025. najavio kako želi da SAD bude "kriptoprijestolnica svijeta".