Europa broji žrtve ekstremnih vrućina: Nizozemska prijavila 480 dodatnih smrtnih slučajeva

Prošlotjedni neviđeni toplinski val uzrokovao je oko 480 dodatnih smrtnih slučajeva u Nizozemskoj, rekle su u četvrtak nizozemske zdravstvene vlasti. Dodatni smrtni slučajevi u tjednu od 22. do 28. lipnja bili su uglavnom među osobama starijim od 80 godina. Većina ih je zabilježena na jugu i istoku Nizozemske, gdje su temperature bile najviše. Za vrijeme toplinskog vala u Nizozemskoj su postavljeni rekordni temperaturni rekordi za lipanj, do gotovo 40 stupnjeva Celzija. Francuska je ranije izvijestila o najmanje tisuću dodatnih smrtnih slučajeva za vrijeme toplinskog vala i rekla da će stvarni broj vjerojatno biti viši. Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najintenzivniji zabilježen u Europi.