Muškarac preživio osam dana pod ruševinama, spasila ga je nevjerojatna akcija: 'Izdržao je kao heroj'

Nakon osam dana provedenih pod tonama betona i ruševina, 44-godišnji zaštitar Hernán Alberto Gil Flores izvučen je živ iz urušenog trgovačkog centra u venezuelskom gradu La Guaira. Dramatična akcija spašavanja, u kojoj su sudjelovali timovi iz više država, trajala je gotovo 70 sati, a spasioci je opisuju kao pravo čudo. Flores je ostao zarobljen ispod parkirališta trgovačkog centra koje se srušilo tijekom razornih potresa koji su prije više od tjedan dana pogodili Venezuelu.

Unatoč tome što je bio zatrpan ispod gotovo devet metara ruševina, uspio je preživjeti zahvaljujući vodi, hrani i lijekovima koje su mu spasioci dostavljali kroz uski otvor. Kako piše CNN, spasilačke ekipe uspjele su potvrditi da je muškarac živ uz pomoć radara, sonara i uređaja za detekciju zvuka, nakon čega je započela iznimno zahtjevna operacija probijanja sigurnog prolaza do njega. Vatrogasna služba iz Čilea, koja je sudjelovala u akciji, izvijestila je da je Flores nakon spašavanja bio u dobrom zdravstvenom stanju te je odmah prevezen u bolnicu. Cijela operacija trajala je oko 70 sati zbog nestabilne konstrukcije i stalne opasnosti od novih urušavanja.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Njegova supruga Gusbimar Gonzales za CNN je neposredno prije spašavanja ispričala kako je danima vjerovala da joj je suprug poginuo. "Proživjeli smo dane velike tuge. Kada sam saznala da je živ, ponovno sam ugledala tračak nade. Izdržao je kao pravi heroj," rekla je, dodavši kako ga kod kuće nestrpljivo čekaju njihova djeca. Snimke koje su objavili spasilački timovi prikazuju trenutak kada su kamerom prvi put uspostavili vizualni kontakt s Floresom. Kroz mali otvor među slojevima betona vidjeli su njegovu ruku kako im maše, što je bio prvi znak da je preživio katastrofu.

Tijekom posljednjih dana spasioci su s njim neprestano komunicirali, a kroz cijev su mu dostavljali vodu, elektrolite, hranu i lijekove kako bi ga održali na životu do konačnog izvlačenja. Stručnjaci ističu da su ovakva spašavanja nakon više od tjedan dana iznimno rijetka. Predstavnik tima Ujedinjenih naroda za procjenu katastrofa Sebastián Mocorquer izjavio je za CNN kako se nakon sedmog dana od potresa uglavnom događaju samo "čudesna spašavanja", budući da je uobičajeni "zlatni period" za pronalazak preživjelih prva tri dana nakon katastrofe.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande.



Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su… pic.twitter.com/FHCnHreY9u — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

La Guaira, obalni grad u kojem je Flores pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja nakon razornog dvostrukog potresa. Spasilačke operacije i dalje traju, a stanovnici i hitne službe ruševine uklanjaju bagerima, pijucima, lopatama, ali i golim rukama, dok se bore s nedostatkom goriva i druge opreme. Prema posljednjim podacima koje su objavile venezuelske vlasti, u potresima je poginulo najmanje 2.295 ljudi, no strahuje se da je stvarni broj žrtava znatno veći. Forenzičarka koja radi u privremenoj mrtvačnici u La Guairi za CNN je, pod uvjetom anonimnosti, izjavila da ondje svakodnevno zaprimaju oko 400 tijela, što upućuje na razmjere katastrofe koje još uvijek nisu u potpunosti poznate.