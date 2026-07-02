FOTO Najžešći napad od početka rata? Ukrajina objavila što je sve Rusija ispalila na Kijev: 'Sve je gorjelo'

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najsnažnijih zračnih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Kijev su satima zasipali balistički projektili i stotine bespilotnih letjelica, a pogođeni su stambeni objekti, bolnice, hoteli, energetska infrastruktura i brojni drugi civilni objekti. Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 20 ljudi, dok je više od 80 ozlijeđeno, a spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.

Prema pisanju Kyiv Independenta, napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da ruska vojska priprema novi veliki val udara na Ukrajinu. Načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko potvrdio je da je najmanje 20 osoba izgubilo život, dok je ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije izvijestila da su akcije spašavanja još uvijek u tijeku, osobito na lokaciji gdje se djelomično urušila višekatna stambena zgrada.

FOTO Napad Rusije na Ukrajinu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je kako je ozlijeđeno najmanje 86 osoba, od kojih je 70 završilo u bolnici, uključujući i dvoje djece. Napad je opisao kao "najmasovniji" koji je glavni grad pretrpio od početka ruske invazije te proglasio 3. srpnja Danom žalosti u Kijevu. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je Rusija tijekom noći lansirala 74 projektila i čak 496 bespilotnih letjelica dugog dometa. Protuzračna obrana uspjela je oboriti ili elektronički neutralizirati većinu ciljeva, no dio projektila i dronova ipak je pogodio grad. Posebno zabrinjava podatak da je prema Kijevu ispaljeno čak 28 balističkih projektila, što predstavlja najveći broj takvih projektila ispaljenih na ukrajinsku prijestolnicu u jednom napadu od početka rata.

Kako navodi Kyiv Independent, do sedam sati ujutro šteta je zabilježena na više od 30 lokacija u svim gradskim četvrtima. Uništeni su ili teško oštećeni stambeni neboderi, postaja hitne pomoći, znanstveni institut, hotel, poslovni objekti te energetska infrastruktura. Napad je prouzročio i prekide opskrbe električnom energijom nakon što je pogođena infrastruktura najveće privatne ukrajinske energetske kompanije DTEK. Privremeno su prekinute i internetske veze nakon oštećenja opreme telekomunikacijske tvrtke Utels, koja opslužuje oko pola milijuna kućanstava i poslovnih korisnika u Kijevu i okolici.

Stanovnici su noć proveli u skloništima, podzemnim garažama i postajama podzemne željeznice. Kijevski metro objavio je kako je tijekom napada u njegovim postajama utočište pronašlo rekordnih 52.500 ljudi, među kojima gotovo 4.500 djece. Brojni svjedoci opisali su trenutke panike tijekom napada. Stanovnica Kijeva Hanna Poliščuk ispričala je za Kyiv Independent da je balistički projektil pogodio neposredno nakon što su ona i drugi stanovnici izašli iz podzemne garaže. "Svi su odmah potrčali natrag unutra. Zavladala je potpuna panika. Eksplozija je bila toliko snažna da smo imali osjećaj kako će se cijela garaža urušiti", rekla je.

Posebno teško stradala je gradska četvrt Ševčenkivski, gdje su izbili veliki požari u hotelu i na krovu sedmerokatne stambene zgrade. Oštećen je i povijesni hotel Cityhotel Residence, jedan od prepoznatljivih arhitektonskih objekata iz ranog 20. stoljeća. Požari su izbili i u brojnim drugim višekatnicama, dok su vatrogasci satima gasili vatru. U Kijevskoj oblasti potpuno je uništeno središnje skladište ukrajinske izdavačke kuće BookChef, pri čemu je izgorjelo oko 800.000 knjiga. Napadi su pogodili i druge dijelove Ukrajine. U Hersonskoj oblasti poginule su tri osobe, u Harkivskoj dvije, uključujući 15-godišnjeg dječaka, dok su deseci civila ozlijeđeni. Žrtava i ranjenih bilo je i u Odeskoj, Donjeckoj, Sumskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti.

Zelenski je ranije upozorio da ruska vojska priprema novu seriju masovnih zračnih udara, a posljednji napad mnogi analitičari vide kao nastavak ruske strategije intenzivnog raketiranja ukrajinskih gradova nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima na teritorij Rusije. Ukrajinske vlasti upozoravaju da Moskva posljednjih mjeseci sve češće koristi velike kombinirane napade balističkim projektilima i dronovima kako bi dodatno iscrpila ukrajinsku protuzračnu obranu i izazvala što veća razaranja civilne infrastrukture.