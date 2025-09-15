Rusija u enklavi gradi radarski sustav, analitičari upozoravaju: 'Moskva se priprema za duži sukob s Europom'

Izgradnja antenskog kompleksa u ruskoj eksklavi Kaliningradu pokazuje da se Moskva priprema za veći i druži sukob s Europom, poručili su analitičari za Newsweek. Izvješća o gradnji velike infrastrukture u ruskoj regiji ograničenoj NATO članicama Litvom i Poljskom izazvala su zabrinutost u obrambenoj zajednici zbog implikacija na sigurnosnu arhitekturu Europe. 'Tochnyi', projekt otvorenog obavještajnog izvora (OSINT) koji izvještava o ratu u Ukrajini i prvi je otkrio gradnju, navodi za Newsweek da se radi o nečemu "bez presedana u ruskoj vojnoj sferi". Newsweek je kontaktirao rusko Ministarstvo obrane za komentar.

U Kaliningradu se nalaze protuzračni obrambeni sustavi S-400, balističke raketne jedinice Iskander i pomorske snage Baltičke flote te se očekuje da će biti ključno središte u slučaju sukoba između Rusije i NATO-a. Izvješća o proširenju komunikacijskog kompleksa samo nekoliko kilometara od poljske granice samo će pojačati upozorenja članica istočnog krila NATO-a o ruskim vojnim namjerama koje se protežu izvan invazije na Ukrajinu, iako je Litva nedavno umanjila prijetnju koju predstavlja ruska gradnja sumnjive stanice blizu svoje granice.

Tochnyi je u kolovozu upozorio da je gradnja na objektu u Chernyakhovskom okrugu regije Kaliningrad gotovo završena, a razvila se u vojni antena niz namijenjen za radioobavještajne ili komunikacijske svrhe. Satelitske snimke objavljene u kolovozu pokazuju razvoj antena niza između ožujka 2023. i kolovoza 2025., koji bi mogao imati promjer do 1600 metara. Ovaj sustav obično uključuje i prijenosnu i prijamnu lokaciju, alije u Kaliningradu identificirana samo prijenosna lokacija.

Usred debate o tome može li kružni oblik lokacije biti koristan za OTH radare, Tochnyi navodi da njegov dizajn ističe jedinstvenost u usporedbi sa svim ostalim poznatim instalacijama 29B6 u drugim dijelovima Rusije. Tochnyi također naovid da je izazovno u potpunosti definirati mogućnosti tog kompleksa u Kaliningradu, ali da on ima osam setova antena. Šest od njih ima promjere koji se usklađuju s frekvencijama tipičnog sustava Krug, koji se koristi za radio-obavještajne operacije (SIGINT).

Veći set antena, s promjerom od 1600 metara i više, čini se prikladan za prijenos vrlo niskih frekvencija koji se često koristi za komunikaciju s podmornicama i može dosegnuti gotovo sva mjesta na svijetu, navode analitičari Tochnyija. Međutim, ograničenja propusnosti ovog sustava ograničavaju ga na prijenos male količine informacija, poput koordinata ili drugih osjetljivih podataka. "Imamo tendenciju da ovo ne vidimo samo kao komponentu poznatog OTH radara, već kao nešto bez presedana u ruskoj vojnoj domeni koje zahtijeva daljnje istraživanje i blisko praćenje", navodi Tochnyi.

Vojni web portal Army Recognition objavio je da pokrivanjem vrlo niskih i niskih frekvencijskih pojaseva lokacija u Kaliningradu može kontaktirati podmornice u Baltičkom moru i Sjevernom Atlantiku dok istovremeno presreće NATO komunikacije diljem Istočne Europe. Litavska ministrica obrane Dovilė Šakalienė čini se da je umanjila zabrinutost, izjavivši Baltičkoj novinskoj službi (BNS) da lokacija u Kaliningradu "nije namijenjena za špijunažu, već za otkrivanje zrakoplova i raketa u zračnom prostoru na nekoliko tisuća kilometara udaljenosti". Ali Tochnyi je primijetio da su skoro sve glavne obrambene tvornice u Rusiji na pragu značajnog proširenja od sredine 2023. te da instalacija u eksklavi jača njihov stav da Moskva ne traži mir, već se priprema za veći i produženi sukob s Europom i njenim saveznicima.