PONUDIO PODRŠKU

Zelenski: Ukrajina ima rješenja za ruske dronove, spremni smo ih podijeliti s NATO-om

Foto: REUTERS
Autori: Ružica Aščić/Hina, Darko Vlahović/Hina
14.09.2025.
u 22:52

Ukrajina je u noći na nedjelju napala jednu od najvećih ruskih rafinerija u gradu Kirišiju, 110 kilometara jugoistočno od St. Peterburga.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost dronova u obrani svoje zemlje protiv ruske invazije te je u isto vrijeme ponudio podršku NATO-u u odvraćanju ruskih dronova. "Najučinkovitije sankcije, sankcije koje su najbrže, požari su u ruskim naftnim rafinerijama, na njihovim terminalima i u naftnim skladištima", rekao je u svome večernjem obraćanju u nedjelju, govoreći o seriji ukrajinskih napada dronovima kojima je ciljan ruski naftni sektor. Rekao je da su ti napadi bolni za Moskvu i da će također utjecati na ruske ratne napore. Napadi su "značajno ograničili rusku naftnu industriju i to značajno ograničava rat", rekao je Zelenski.

Ukrajina je u noći na nedjelju napala jednu od najvećih ruskih rafinerija u gradu Kirišiju, 110 kilometara jugoistočno od St. Peterburga. Prije službene potvrde napada, slike i video snimke koje prikazuju velike plamenove iznad rafinerije već su počeli kružiti društvenim mrežama. Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna dijeliti iskustva u odbijanju ruskih napada dronovima s NATO-om, pozivajući se na nedavni upad ruskih dronova u poljski zračni prostor prije nekoliko dana te nedavni incident s ruskim dronom iznad Rumunjske.

"Spremni smo obučavati sve partnere u ovoj obrani", rekao je Zelenski. "Svi vide da Rusi traže načine da prošire rat na teritorij Poljske i baltičkih zemalja, a ruska vojska također testira i Rumunjsku." Dok NATO ima učinkovito obrambeno oružje, rekao je da je Ukrajina razvila "znatno isplativija, masovnija i sustavnija rješenja."

Ključne riječi
NATO Ukrajina Volodimir Zelenski

