Tonči Tadić o Trumpu: Sve ovo samo govori da treba biti posve lud za vjerovati u ikakva američka sigurnosna jamstva

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je uputio pismo državama članicama NATO-a i pozvao ih da prestanu kupovati rusku naftu te uvedu značajne sankcije Rusiji u cilju okončanja rata u Ukrajini. Također je predložio da NATO, u cjelini, Kini nametne carine između 50 i 100 posto kako bi oslabio njezin ekonomski utjecaj na Rusiju. Potez američkog predsjednika komentirao je analitičar Tonči Tadić.

"Od Trumpove inauguracije prošlo je skoro osam mjeseci, a rat u Ukrajini traje i dalje. Trump u međuvremenu nije učinio praktično ništa na zaustavljanju rata, osim što je svojim ne-činjenjem te svojim prijetnjama Ukrajini i EU ohrabrio Putina za nastavak rata.

Trump naime svaka dva-tri tjedna obznanjuje neke nove ultimatume Putinu, koje onda Putin ignorira. I nikom ništa! Trump uz to svaka dva-tri tjedna postavlja neke nove uvjete saveznicima u EU koje bismo mi trebamo ispuniti da bismo zaslužili milost šerifa u Bijeloj Kući. Pri tome Trump stalno naglašava da ako nema interesa za mir u Rusiji, te ako nema interesa za mir u Ukrajini i EU, onda se Trump tim ratom više neće baviti “jer on ima pametnijeg posla”. Upravo u tom duhu je pisano i ovo Trumpovo pismo saveznicima.

Ovo pismo zapravo nema za cilj zaustavljanje Putinove agresije na Ukrajinu, nego ima za cilj uvlačenje EU u Trumpov trgovinski rat protiv Kine! Trump naime uvjetuje sve svoje iduće akcije protiv Putina time da EU uvede carine od 50 do 100 posto na proizvode iz Kine, “amo dok traje rat”, jer Kina podržava Rusiju u ratu kupujući rusku naftu. Trump to opravdava željom da se sruši Putinova zarade od prodaje nafte, čime Putin financira svoje ratne napore. Čitava ideja je posve Trumpovska i besmislena.

Prvo, Trump ovim pismom traži još jedan izgovor da ne uvede ozbiljne sankcije Rusiji. Sada su te dugo očekivane Trumpove sankcije uvjetovane postupcima zemlja NATO-a prema Kini. Pri tome nema nikakve šanse da će se SVE zemlje NATO-a ikada složiti da prestanu kupovati rusku naftu, sve dok su Trumpovi i Putinovi prijatelji Orbán i Fico na vlasti.

Drugo, EU nema nikakvog ekonomskog interesa niti opravdanja za ulazak u Trumpov carinski rat protiv Kine. Uostalom povećana carina na kineske proizvode preliva se na više cijene za europske potrošače. Time EU kažnjava svoje građane, a ne Kinu. Pri tome je slaba izlika da će te visoke carine EU uvesti Kini “samo dok traje rat”, jer posijano nepovjerenje će se teško otkloniti.

Treće, eventualne visoke carine EU prema Kini neće smanjiti Putinov izvoz nafte u Kinu, dapače povećati će ekonomsko povezivanje Kine i Rusije, jer će Kina tako izgubiti EU kao svog trgovinskog partnera.

Četvrto, želi li se doista srušiti Putinove prihode od prodaje nafte i plina onda treba omogućiti Ukrajini krstareće rakete dugog dometa s kojima će razoriti pumpna postrojenja na ruskim naftovodima i plinovodima, te ruske naftne i plinske terminale na Crnom moru i na Baltiku. No ovaj vid sankcija Rusiji se već uspješno provodi od strane samih Ukrajinaca udarima krstarećih raketa “Flamingo” i “Paljanica”. Veliki problem Rusije je u tome što svaki naftovod mora imati pumpna postrojenja svakih 40 do 60 kilometara, pri čemu je svaki naftovod duži od 1000 kilometara. I nije samo jedan naftovod, nego čitava mreža, rasprostrta duž ruskog teritorija. Jednostavno je nemoguće protuzračnom obranom braniti SVA ruska pumpna postrojenja. Niti je to itko u Rusiji to ikad planirao činiti, jer nitko nije računao da će Ukrajina ili bilo tko drugi krstarećim raketama napadati ta postrojenja. No to se eto događa, a uz ovaj tempo ukrajinskih napada do Božića će iz uporabe biti izbačeni svi ruski naftovodi u europskom dijelu Rusije – do Urala i Kaspijskog jezera – jer toliki je domet raketa. Naftovodi u Sibiru ionako su građeni za dopremanje nafte u Europu, pa su time i oni izvan pogona.

Peto, čemu uopće služe teze u Trumpovom pismu: “ovo nije Trumpov rat, nego rat Bidena i Zelenskog”? Rat nisu započeli ni Zelenski ni Biden, nego ga je započeo Putin. Ruska agresija na Ukrajinu uostalom nije počela 2022., nego još 2014.. U međuvremenu ii Obama, ni Trump niti Biden nisu Ukrajini osigurali dovoljno oružja u skladu s jamstvima danim prema Budipeštanskom Memorandumu iz 1994., niti su spriječili ili zaustavili rusku agresiju. Usput rečeno, gdje su sada Trumpova jamstva dana Zelenskom nakon potpisivanja famoznog američko-ukrajinskog Sporazuma o mineralima od 30. travnja 2025., koji je bio navodno uvjet za svu američku pomoć Ukrajini? Sve ovo samo govori da treba biti posve lud za vjerovati u ikakva američka sigurnosna jamstva dana bilo kojoj državi dok je na vlasti šarlatan poput Trumpa.

Na kraju se trebamo zapitati kad će netko iz EU konačno zamoliti Trumpa: “Lijepo te molimo prestani nam pomagati. Učiniti ćemo sve što hoćeš, ako treba kandidirati ćemo te za Nobelovu nagradu za mir, ali molimo te nemoj nam više pomagati”.", komentirao je Tadić.

