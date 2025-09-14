Bivši direktor CIA-e upozorio NATO saveznice: 'Došlo je vrijeme da Zapad uči od Ukrajinaca'

David Petraeus, bivši direktor CIA-e u vrijeme Baracka Obame i zapovjednik multinacionalnih snaga u Iraku za mandata Georgea W. Busha, upozorio je da europske vlade i dalje reagiraju presporo na izazove koje postavlja Rusija. U razgovoru za Corriere della Sera istaknuo je kako bi incidenti s ruskim dronovima koji ulaze u poljski i rumunjski zračni prostor mogli poslužiti kao katalizator da se konačno krene odlučnije djelovati.

Prema njegovim riječima, napadi dronovima zapravo predstavljaju testiranje spremnosti NATO-ove i poljske protuzračne obrane. “Odgovor je bio iznimno snažan - odmah su podignuti F-16 i F-35, aktivirani AWACS zapovjedni sustavi, tankeri i lovci, a konzultacije među saveznicima počele su gotovo trenutačno. Mislim da Moskva shvaća da ovim pristupom neće postići ništa”, rekao je Petraeus.

On smatra da će takvi događaji ubrzati odluke europskih država da poduzmu mjere koje su već odavno trebale biti donesene: dodatno osnaživanje Ukrajine kako bi mogla promijeniti tijek rata, pojačavanje pritiska na rusko gospodarstvo te davanje jasnih sigurnosnih jamstava Kijevu. “Sudbina Ukrajine neraskidivo je povezana sa sudbinom Europe i, po mom mišljenju, cijelog slobodnog svijeta. Ukrajinci su danas na prvoj crti obrane vrijednosti koje svi dijelimo”, naglasio je.

Petraeus se osvrnuo i na troškove obrane od dronova. Istaknuo je da su europske zemlje bile prisiljene koristiti sofisticirane i iznimno skupe sustave za obaranje jeftinih, pa čak i lažnih bespilotnih letjelica. To, prema njemu, ukazuje na činjenicu da Ukrajina ima više iskustva i znanja u razvijanju učinkovitih i jeftinih rješenja. “Umjesto da mi obučavamo njih, oni bi trebali podijeliti svoja znanja s nama. Ukrajinci su razvili izvanredne sposobnosti – od elektroničkog ratovanja i presretača dronova do bespilotnih sustava u zraku, na kopnu i na moru. Njihova inovativnost i agilnost su impresivne, a sustavi zapovijedanja i obavještavanja koje su izgradili za relativno mali novac spadaju među najnaprednije na svijetu”, naglasio je bivši direktor CIA-e, za Corriere della Sera.

Komentirao je i prijedlog Donalda Trumpa da Europa uvede visoke carine Kini ukoliko nastavi kupovati rusku naftu, usporedivši ga s europskim inicijativama o ograničavanju cijene sirove nafte. “Ključno je iscrpiti rusko ratno gospodarstvo i djelovati protiv onih koji ga podupiru. Najbolje rješenje jest dogovor o maksimalnoj cijeni ruske nafte. Ako bi se nafta potpuno uklonila s tržišta, cijena bi mogla porasti, ali trenutačno je ponuda veća od potražnje. Kako bi se spriječila tržišna destabilizacija, bilo bi nužno da OPEC poveća proizvodnju. Kada sam bio na čelu CIA-e, upravo to sam i tražio od Saudijaca”, izjavio je Petraeus.