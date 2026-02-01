Samo nekoliko mjeseci prije povijesne predaje ishod Bitke za Staljingrad činio se potpuno drugačijim. Nakon oporavka od neuspjeha pred Moskvom, njemački Wehrmacht je u ljeto 1942. godine pokrenuo novu, grandioznu ofenzivu pod kodnim imenom "Operacija Plavo". Cilj je bio jasan - zauzeti bogata naftna polja na Kavkazu i presjeći vitalnu, sovjetsku, opskrbnu arteriju, rijeku Volgu. Opijen dotadašnjim uspjesima, Hitler je napravio kobnu pogrešku – podijelio je Grupu armija Jug na dva dijela. Dok je jedna skupina jurila prema Kavkazu, moćna 6. armija, pod zapovjedništvom generala Paulusa, skrenula je prema Staljingradu. Do predgrađa tog grad, koji je nosio ime njegova najvećeg ratnog suparnika te je postao Hitlerova opsesija i stvar prestiža, njemačke su snage stigle 23. kolovoza. Istog tog dana njemačko je ratno zrakoplovstvo, s ciljem potpune devastacije, započelo sa sustavnim i neselektivnim 'tepih-bombardiranjem'.
Prvi njemački feldmaršal koji se, umjesto očekivanog samoubojstva, odlučio predati zabio je posljednji čavao u lijes 6. armije i Trećeg Reicha
Put do ledenog obruča, poznatog kao 'Staljingradski kotao', bio je popločan nevjerojatnom brutalnošću, strateškim zabludama i fanatičnom upornošću dvojice diktatora, Adolfa Hitlera i Josifa Staljina, koji su grad pretvorili u klaonicu epskih razmjera. U zoru, 31. siječnja 1943. godine, u podrumu razrušene robne kuće Univermag, odigrala se završna scena te najveće i najkrvavije bitke u povijesti čovječanstva – potpuno iscrpljen, bolestan i slomljen svježe promaknuti njemački feldmaršal, Friedrich Paulus, predao se sovjetskim snagama, čime je ušao u povijest kao prvi njemački feldmaršal koji je pao u zarobljeništvo. Njegov čin nije označio samo kraj Šeste armije u Staljingradu, nego i početak kraja čitavog Trećeg Reicha, a u tom jednom prizoru, koji je postao ključna prekretnica Drugog svjetskog rata, bila je sažeta sva tragedija i katastrofa njemačkog pohoda na Istok.
