01.02.2026. u 06:30

Njihov sindikat SKUPA, pak, kaže da sektor zapošljava 'desetke tisuća' ljudi i žali se na niske plaće i nesigurnost. Čekaj, a gdje su nestali volonteri i neplaćeni humanizam?

Kad Hrvatima spomeneš nevladine udruge, česta će reakcija biti namrštena lica i stav da je to sve jedno veliko 'uhljebilište' i parazitizam, i to na račun nas, poreznih obveznika. To jest predrasuda, pogotovo prema dijelu udruga koje doista pružaju neophodne usluge raznim vrstama građana, a o kojima se država uglavnom propušta brinuti putem svojih institucija. Njihovi djelatnici, uglavnom dragovoljci odnosno neplaćeni volonteri, tako su ne svojom krivnjom potpali pod često negativni javni stav prema svim NGO-ima. No stav javnosti često nije bezrazložno tako negativan. Za to postoje razlozi, a krivnja je na onim NGO-ima kojima primarni cilj nisu usluge građanima, nego politički aktivizam, te spadaju u tzv. "zagovaračke" organizacije, koje su vrlo bliske s političkim strankama, uglavnom lijevim ili čak ekstremno lijevim.

BR
Brijest1
07:02 01.02.2026.

Znao sam da vlada financira nevladine udruge, kao i sve vlade ranije, što je dobro ali u tolikom broju i tolikom iznosu to ne. Stranka ili pojedinac koji pokrene raspravu o ovome u saboru mogao bi dobro profitirati, pokrenuvši raspravu o ukidanju znatnog broja nepotrebnih udruga.

Avatar Bongozg
Bongozg
07:44 01.02.2026.

Ako trosimo 311 mil eur godisnje na njih, ja slobodno mogu procjeniti da se taj trosak moze smanjiti na 100 mil, odnosno 211 mil eur godisnje se moze potrositi na nesto konkretnije. Evo, samo da ulazemo u izgradnju autocesata (do Dubrovnika) ili pruga, to je isplativije

DO
DonQuijote
08:01 01.02.2026.

Cim procitam, "nevladine" prva asocijacija - paraziti, obicno antihrvatski .

