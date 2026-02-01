Kad Hrvatima spomeneš nevladine udruge, česta će reakcija biti namrštena lica i stav da je to sve jedno veliko 'uhljebilište' i parazitizam, i to na račun nas, poreznih obveznika. To jest predrasuda, pogotovo prema dijelu udruga koje doista pružaju neophodne usluge raznim vrstama građana, a o kojima se država uglavnom propušta brinuti putem svojih institucija. Njihovi djelatnici, uglavnom dragovoljci odnosno neplaćeni volonteri, tako su ne svojom krivnjom potpali pod često negativni javni stav prema svim NGO-ima. No stav javnosti često nije bezrazložno tako negativan. Za to postoje razlozi, a krivnja je na onim NGO-ima kojima primarni cilj nisu usluge građanima, nego politički aktivizam, te spadaju u tzv. "zagovaračke" organizacije, koje su vrlo bliske s političkim strankama, uglavnom lijevim ili čak ekstremno lijevim.
Njihov sindikat SKUPA, pak, kaže da sektor zapošljava 'desetke tisuća' ljudi i žali se na niske plaće i nesigurnost. Čekaj, a gdje su nestali volonteri i neplaćeni humanizam?
Komentara 7
Ako trosimo 311 mil eur godisnje na njih, ja slobodno mogu procjeniti da se taj trosak moze smanjiti na 100 mil, odnosno 211 mil eur godisnje se moze potrositi na nesto konkretnije. Evo, samo da ulazemo u izgradnju autocesata (do Dubrovnika) ili pruga, to je isplativije
Cim procitam, "nevladine" prva asocijacija - paraziti, obicno antihrvatski .
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
U Italiji zavladala opća nevjerica: 'Ne želimo još jednu bivšu republiku Jugoslavije'
FOTO Evo koju dijetu koristi Andrej Plenković, zbog nje je skinuo vrtoglavu brojku kilograma
FOTO Evo kako se naša najimućnija zastupnica ludo provodi! Posjeduje čak 8 kuća i zavidnu imovinsku karticu
Želite prijaviti greške?
Ljudi žive u užasnim uvjetima, ubojstva su svakodnevna
Milan Štrljić: 'Ne volim se prisjećati života u Beogradu, tamo sam živio do rata, a kad je počeo vratio sam se kući, na svoje'
Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor
Hvarani: 'Slavna investitorica uništila je suhozid i antički put!'
Još iz kategorije
Dok je Mark Rutte ismijavao europsku obrambenu autonomiju, NATO pakt prestao je biti savez ravnopravnih članica
Posljednjih dana Rutte je počeo otvoreno nastupati u ulozi Trumpova potrčka i poslušnika
Dobra je vijest više rođenih, ali demografija je posao svih ministara
Bez socijalne države, solidarnosti i vlastitog stanovništva nema ni društvene kohezije, ni opstanka Hrvatske
Pucanj i u vlastite građane: Demokratsku velesilu Trump vraća u stanje Divljeg zapada
Trump je upao u verbalno i političko nasilje kakvo se prije jednoga stoljeća manifestiralo u Italiji, gdje je veći pajac od njega veličao sebe i svoju moć, iskorištavao medije, zloupotrebljavao pravosuđe, kršio ljudska prava, služio se paravojnim strukturama
Rat liječničkih organizacija preko leđa pacijenata
Javni sukob liječnika, ravnatelja i njihovih strukovnih udruga prerastao je u otvoreni rat priopćenjima, optužbama i suzama pred kamerama
Led je poharao Ameriku – i doslovni i onaj koji iza sebe ostavljaju ICE agenti 'mafijaškog šefa' Trumpa
Minnesota nije među državama s visokim postotkom ilegalnih imigranata; čini se da je bila meta operacija provođenja zakona Trumpove administracije uglavnom iz političkih razloga
Dva desetljeća u Hrvatskoj se natežemo oko istih pitanja, a pomaka nema
Koliko god je poražavajuće to što hrvatsko društvo nije u stanju zatvoriti neke rasprave nakon dvadeset ili osamdeset godina, bolje je i to nego uvoz podjela i ideoloških obrazaca iz stranih konteksta i tuđih realnosti
Obama i Biden deportirali su 7 milijuna ljudi više od Trumpa, zašto tada nije bilo ulične revolucije?
U medijima eksplozija dvostrukih standarda. Republikance do ludila dovodi što oni sami moraju isticati da su Obama i Biden u tri mandata deportirali 10 milijuna ljudi
Amerika na prekretnici: 'Zbogom, oružje' ili 'Zbogom, Trump'?
Konsternacija u američkoj javnosti, osobito u njegovoj biračkoj bazi, nakon Trumpovih posljednjih izjava kojima je uzdrmao dotad neprikosnoveni amandman, time i vlastitu političku agendu
Kampiranje pred domovima političara i dresura naroda da još tiše podnosi nepravdu
Markov trg, to sjedište hrvatskog političkog života, u kojem stoluju Sabor, Vlada i Ustavni sud, na mah je ograđeno metalnim preprekama i pretvoreno u parkiralište za limuzine, a izražavanje političkih stavova ispred ključnih političkih institucija ove zemlje građanima je, blago rečeno, otežano
Znao sam da vlada financira nevladine udruge, kao i sve vlade ranije, što je dobro ali u tolikom broju i tolikom iznosu to ne. Stranka ili pojedinac koji pokrene raspravu o ovome u saboru mogao bi dobro profitirati, pokrenuvši raspravu o ukidanju znatnog broja nepotrebnih udruga.