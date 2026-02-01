Kad Hrvatima spomeneš nevladine udruge, česta će reakcija biti namrštena lica i stav da je to sve jedno veliko 'uhljebilište' i parazitizam, i to na račun nas, poreznih obveznika. To jest predrasuda, pogotovo prema dijelu udruga koje doista pružaju neophodne usluge raznim vrstama građana, a o kojima se država uglavnom propušta brinuti putem svojih institucija. Njihovi djelatnici, uglavnom dragovoljci odnosno neplaćeni volonteri, tako su ne svojom krivnjom potpali pod često negativni javni stav prema svim NGO-ima. No stav javnosti često nije bezrazložno tako negativan. Za to postoje razlozi, a krivnja je na onim NGO-ima kojima primarni cilj nisu usluge građanima, nego politički aktivizam, te spadaju u tzv. "zagovaračke" organizacije, koje su vrlo bliske s političkim strankama, uglavnom lijevim ili čak ekstremno lijevim.