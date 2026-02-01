Na ratnoj prognozi zaradio 128 000 dolara: Dogodilo se strašno bombardiranje, a njega nazvali 'sretnikom'

U ranim jutarnjim satima 13. lipnja više od 200 izraelskih borbenih zrakoplova započelo je bombardiranje Irana, obasjavši noćno nebo iznad Teherana i pokrenuvši 12-dnevni rat u kojem su poginule stotine ljudi.

Cijeli svijet je ova vijest šokirala i izazvala gorak okus svima, osim jednom korisniku tržišta predviđanja Polymarket. Naime, u 24 sata prije nego što je napad započeo, kladio se desecima tisuća dolara na odgovor 'da' na pitanje 'Hoće li Izrael do petka poduzeti vojnu akciju protiv Irana?' u trenutku kada se takav scenarij još činio malo vjerojatnim, a kvote su iznosile oko 10%. Nakon napada Polymarket je zaključio da je vojna akcija doista poduzeta i korisniku isplatio 128.000 dolara za njegovu sretnu okladu.

Polymarket je internetska platforma na kojoj se ljudi mogu kladiti na gotovo sve - od toga koja će pjesma biti najslušanija na Spotifyju do toga koliko će puta Donald Trump u jednom danu izgovoriti riječ 'strašno'. Za vrijeme administracije Joea Bidena, ova neregulirana stranica bila je zabranjena u SAD-u, iako joj se moglo pristupiti putem VPN-a. Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 milijuna dolara oklada.

Korisnik koji je uplatio spornu okladu bio je nov na Polymarketu. Od tada je uplatio još pet oklada na slična tržišta, poput: 'Hoće li Izrael objaviti kraj vojnih operacija protiv Irana prije srpnja?' i 'Hoće li Izrael napasti Iran do 31. siječnja 2026.?' Sve su bile dobitne, donijevši mu dodatnu zaradu veću od 28.000 dolara.

Analiza blockchain podataka koju je proveo The Guardian povezala je novčanik s X računom čija je lokacija navedena kao Beit Ha’shita, na sjeveru Izraela. Podaci pokazuju da je korisnik nedavno prebacio svoje oklade na dva druga računa, vjerojatno kako bi izbjegao otkrivanje. Na tim računima trenutačno ima deset aktivnih oklada povezanih s izraelskom vojnom strategijom.

Korisnik iza X računa nije bio dostupan za komentar, no Izraelske obrambene snage i Izraelska sigurnosna agencija otvorile su istragu, rekli su dužnosnici prošlog četvrtka. Za razliku od kladioničarskih stranica poput DraftKingsa, gdje korisnici moraju skenirati osobne dokumente prije uplate, Polymarket je izgrađen na blockchain tehnologiji. Računi su povezani s kripto-novčanicima koji se mogu javno pratiti, ali ih je teško povezati s konkretnom osobom. Iako je tvrtka sa sjedištem u SAD-u, njezina su tržišta globalna, a korisnici anonimni.

Internetska tržišta predviđanja dosegla su široku popularnost 2024. godine dopuštajući Amerikancima da se klade na ishod predsjedničkih izbora u SAD-u. Nakon presude Vrhovnog suda iz 2018. kojom je legalizirano sportsko klađenje, Amerikanci su se već navikli na online kockanje, no predsjednička kampanja dodatno je potaknula interes, pa je politička utrka počela nalikovati sportskom spektaklu.

Popularnost Polymarketa u početku su pogurali influenceri iz tzv. manosfere. Osnivač Barstool Sportsa Dave Portnoy prenosio je izborne kvote svojim pratiteljima, desno orijentirani X računi koristili su tržišta koja su predviđala Trumpovu pobjedu kao oružje protiv klasičnih anketa, dok su kripto-influenceri političko klađenje predstavljali kao još jednu visokorizičnu financijsku priliku.

Od tada su Polymarket i njegov konkurent Kalshi 'gamificirali' gotovo sve aspekte života - od sutrašnje vremenske prognoze do odjevne kombinacije Bad Bunnyja za Super Bowl - pretvarajući samu stvarnost u svojevrsni kasino. Kako bi se kladili, korisnici kupuju odgovore 'da' ili 'ne', čija se cijena kreće između 0 i 1 dolara. Ako odgovor 'da' vrijedi 0,80 dolara, tržište procjenjuje da je vjerojatnost ishoda 80%. Ako se događaj ostvari, momčad pobijedi, redatelj osvoji Oscara ili bomba padne na grad, vrijednost točnog odgovora raste na 1 dolar, dok pogrešan pada na nulu. Kupnja tisuća ugovora za događaj koji se čini malo vjerojatnim može donijeti ogromnu zaradu.

Primjerice, jedan račun osnovan u studenome kladio se isključivo na to da će Trump imenovati Kevina Warsha za predsjednika američke središnje banke. Nakon Trumpove objave, korisnik je zaradio 142.000 dolara. Pristalice Polymarketa odbacuju ideju da se radi o kockanju. Oni tržišta vide kao izvor informacija, čak i oblik novinarstva, smatrajući da su kvote temeljene na stvarnom novcu točniji pokazatelj budućnosti od anketa ili komentatora. 'To je najtočnija stvar koju trenutačno imamo kao čovječanstvo', rekao je izvršni direktor Polymarketa Shayne Coplan za 60 Minutes.

No kako tržišta rastu, raste i zabrinutost zbog mogućeg trgovanja povlaštenim informacijama. The Guardian je identificirao više računa koji su ostvarili značajne dobitke neposredno prije važnih događaja, sugerirajući da su korisnici možda imali pristup informacijama koje nisu bile javno dostupne. Problem, upozoravaju stručnjaci, nije samo u povjerenju u tržišta, već i u potencijalnom iskrivljavanju stvarnih političkih i vojnih odluka. Ako dovoljno ljudi s povlaštenim informacijama koristi tržišta predviđanja, ona mogu postati alat za profitiranje na temelju odluka koje izravno utječu na živote milijuna ljudi.