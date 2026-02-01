FOTO Satelitske snimke koje pokazuju tajne ruske planove: Što radi 15000 vojnika u napuštenoj vojnoj bazi?

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku, koja graniči s Finskom, kako bi smjestila do 15.000 vojnika u sklopu novoformiranog 44. armijskog korpusa. Satelitske snimke o kojima je izvijestio finski javni servis, prikazuje se bivši vojni kompleks u blizini elektrane Rybka, koji je bio napušten još od 2000-ih, a sada je očišćen od raslinja i drveća, te je ponovno stavljen u funkciju, javlja The New Voice of Ukraine.

🇫🇮🇷🇺 NEW: Russia is reactivating a former Soviet military base in Petrozavodsk near the Finnish border.



Satellite imagery indicates extensive site clearing and the deployment of equipment, suggesting a major restoration and expansion of the facility. pic.twitter.com/ZpWjMHZhXs — Defence Index (@Defence_Index) January 31, 2026

Do listopada 2025. na lokaciji je bilo vidljivo više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila. Petrozavodsk već ima veliku zračnu bazu i skladište vojne opreme, a pojavljuju se i nove radionice. Lokalni ruski mediji navode da će izgradnja novih vojarni u Petrozavodsku započeti ove godine. Rusija je 2024. osnovala 44. armijski korpus s oko 15.000 vojnika. Neki su već stigli u Petrozavodsk, što je stvorilo potrebu za smještajnim i obučnim kapacitetima koji su trenutačno u razvoju.

Vojni stručnjak i bivši veteran finske obavještajne službe Marko Eklund rekao je za finski javni servis da se vojnici 44. korpusa najvjerojatnije obučavaju za raspoređivanje protiv Ukrajine.

Dalje na sjeveru, u Kandalakši u Murmanskoj oblasti, također je u tijeku izgradnja novog vojnog naselja. Finska i Švedska su 27. rujna 2025. formirale zajedničku brigadu od oko 5.000 vojnika koja će biti raspoređena u Laponiji uz rusku granicu. Isto tako, 22. siječnja ove godine, finska vojna obavještajna služba izjavila je da Rusija nije odustala od pokušaja oštećivanja podmorske infrastrukture u Baltičkom moru.