FOTO Satelitske snimke koje pokazuju tajne ruske planove: Što radi 15000 vojnika u napuštenoj vojnoj bazi?

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku, koja graniči s Finskom, kako bi smjestila do 15.000 vojnika u sklopu novoformiranog 44. armijskog korpusa. Satelitske snimke o kojima je izvijestio finski javni servis, prikazuje se bivši vojni kompleks u blizini elektrane Rybka, koji je bio napušten još od 2000-ih, a sada je očišćen od raslinja i drveća, te je ponovno stavljen u funkciju, javlja The New Voice of Ukraine.
🇫🇮🇷🇺 NEW: Russia is reactivating a former Soviet military base in Petrozavodsk near the Finnish border.— Defence Index (@Defence_Index) January 31, 2026
Satellite imagery indicates extensive site clearing and the deployment of equipment, suggesting a major restoration and expansion of the facility. pic.twitter.com/ZpWjMHZhXs
Do listopada 2025. na lokaciji je bilo vidljivo više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila. Petrozavodsk već ima veliku zračnu bazu i skladište vojne opreme, a pojavljuju se i nove radionice. Lokalni ruski mediji navode da će izgradnja novih vojarni u Petrozavodsku započeti ove godine. Rusija je 2024. osnovala 44. armijski korpus s oko 15.000 vojnika. Neki su već stigli u Petrozavodsk, što je stvorilo potrebu za smještajnim i obučnim kapacitetima koji su trenutačno u razvoju.
Vojni stručnjak i bivši veteran finske obavještajne službe Marko Eklund rekao je za finski javni servis da se vojnici 44. korpusa najvjerojatnije obučavaju za raspoređivanje protiv Ukrajine.
Dalje na sjeveru, u Kandalakši u Murmanskoj oblasti, također je u tijeku izgradnja novog vojnog naselja. Finska i Švedska su 27. rujna 2025. formirale zajedničku brigadu od oko 5.000 vojnika koja će biti raspoređena u Laponiji uz rusku granicu. Isto tako, 22. siječnja ove godine, finska vojna obavještajna služba izjavila je da Rusija nije odustala od pokušaja oštećivanja podmorske infrastrukture u Baltičkom moru.FOTO Sigurdsson dobio predivnu posvetu iz Hrvatske uoči odlučujuće utakmice! Evo o čemu je riječ
Sjevernije od toga, Rusija i na Arktiku gradi stvarnu moć dok Zapad tek uči. Ruska obala na Arktiku najduža je na svijetu i prelazi čitav prostor od Kolskog poluotoka do Čukotke. U tom pojasu žive milijuni ljudi, postoje gradovi, željeznica, industrija, luke koje rade tijekom cijele godine. Murmansk je velika luka i baza Sjeverne flote, Noriljsk je industrijski grad oslonjen na rudarstvo nikla i plemenitih metala, Salehard i Vorkuta povezani su s eksploatacijom plina i ugljena. Za Moskvu Arktik čini produžetak vlastite unutrašnjosti kroz koju se povezuje europski dio zemlje i Sibir. Sovjetsko nasljeđe mreže baza i prometnica dalo je početnu strukturu koja se sada obnavlja i prilagođava novoj eri. U vojnom smislu Rusija je u posljednjih 15-ak godina obnovila i izgradila cijeli niz baza duž sjeverne obale. Na otocima Novaja Zemlja i Zemlja Franje Josipa nalaze se aerodromi poput Nagurskoje, baza Severni Klever na otoku Kotelni kombinira piste, radare i protuzračnu obranu, na Kolskom poluotoku koncentrirana je Sjeverna flota s nuklearnim podmornicama i površinskim brodovima dugog dometa. Arktičko strateško zapovjedništvo pretvara taj pojas u jednu veliku zonu nadzora i obrane. Sloj po sloj, od radara preko sustava PZO do obalnih baterija, zatvara se prostor kroz koji bi potencijalne NATO snage mogle prići ruskom sjeveru.