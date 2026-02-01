Naši Portali
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska vodi, Lučin igra partiju života! Nema Kuzmanovića, ali idemo po broncu
Cure informacije o dočeku rukometaša. Evo kad bi se trebao održati, sve ovisi o jednom detalju
FOTO Navijači napravili štimung prije utakmice, pogledajte prizore atmosfere iz dvorane
BIVŠI KOMPLEKS PONOVNO U FUNKCIJI

FOTO Satelitske snimke koje pokazuju tajne ruske planove: Što radi 15000 vojnika u napuštenoj vojnoj bazi?

Gabrijela Čuljak Jurić
01.02.2026.
u 15:14

Do listopada 2025. na lokaciji je bilo vidljivo više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku, koja graniči s Finskom, kako bi smjestila do 15.000 vojnika u sklopu novoformiranog 44. armijskog korpusa. Satelitske snimke o kojima je izvijestio finski javni servis, prikazuje se bivši vojni kompleks u blizini elektrane Rybka, koji je bio napušten još od 2000-ih, a sada je očišćen od raslinja i drveća, te je ponovno stavljen u funkciju, javlja The New Voice of Ukraine.

Do listopada 2025. na lokaciji je bilo vidljivo više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila. Petrozavodsk već ima veliku zračnu bazu i skladište vojne opreme, a pojavljuju se i nove radionice. Lokalni ruski mediji navode da će izgradnja novih vojarni u Petrozavodsku započeti ove godine. Rusija je 2024. osnovala 44. armijski korpus s oko 15.000 vojnika. Neki su već stigli u Petrozavodsk, što je stvorilo potrebu za smještajnim i obučnim kapacitetima koji su trenutačno u razvoju.

Vojni stručnjak i bivši veteran finske obavještajne službe Marko Eklund rekao je za finski javni servis da se vojnici 44. korpusa najvjerojatnije obučavaju za raspoređivanje protiv Ukrajine.

Dalje na sjeveru, u Kandalakši u Murmanskoj oblasti, također je u tijeku izgradnja novog vojnog naselja. Finska i Švedska su 27. rujna 2025. formirale zajedničku brigadu od oko 5.000 vojnika koja će biti raspoređena u Laponiji uz rusku granicu. Isto tako, 22. siječnja ove godine, finska vojna obavještajna služba izjavila je da Rusija nije odustala od pokušaja oštećivanja podmorske infrastrukture u Baltičkom moru.
Ukrajina vojnici Rusija vojna baza

Komentara 3

AL
alojzvodic
15:56 01.02.2026.

Sjevernije od toga, Rusija i na Arktiku gradi stvarnu moć dok Zapad tek uči. Ruska obala na Arktiku najduža je na svijetu i prelazi čitav prostor od Kolskog poluotoka do Čukotke. U tom pojasu žive milijuni ljudi, postoje gradovi, željeznica, industrija, luke koje rade tijekom cijele godine. Murmansk je velika luka i baza Sjeverne flote, Noriljsk je industrijski grad oslonjen na rudarstvo nikla i plemenitih metala, Salehard i Vorkuta povezani su s eksploatacijom plina i ugljena. Za Moskvu Arktik čini produžetak vlastite unutrašnjosti kroz koju se povezuje europski dio zemlje i Sibir. Sovjetsko nasljeđe mreže baza i prometnica dalo je početnu strukturu koja se sada obnavlja i prilagođava novoj eri. U vojnom smislu Rusija je u posljednjih 15-ak godina obnovila i izgradila cijeli niz baza duž sjeverne obale. Na otocima Novaja Zemlja i Zemlja Franje Josipa nalaze se aerodromi poput Nagurskoje, baza Severni Klever na otoku Kotelni kombinira piste, radare i protuzračnu obranu, na Kolskom poluotoku koncentrirana je Sjeverna flota s nuklearnim podmornicama i površinskim brodovima dugog dometa. Arktičko strateško zapovjedništvo pretvara taj pojas u jednu veliku zonu nadzora i obrane. Sloj po sloj, od radara preko sustava PZO do obalnih baterija, zatvara se prostor kroz koji bi potencijalne NATO snage mogle prići ruskom sjeveru.

SI
sisavac
16:33 01.02.2026.

Pa nije finska nakon ulaska u nato očekivala da će rusi uz granicu naštancati slastičarnice i pekare?!!!

