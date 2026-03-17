Rusi regrutirali agente 'za jednokratnu upotrebu' u Njemačkoj: Planirane su sabotaže i slanje paket-bombi

U Stuttgartu danas počinje postupak protiv trojice “agenata za jednokratnu upotrebu”, koji su navodno tražili transportne rute za pakete-bombe. Ključno pitanje glasi: jesu li Ukrajinci svjesno djelovali po nalogu Rusije? Prema tvrdnjama njemačkog državnog odvjetništva, u ožujku 2025. je 22-godišnji Daniil B. registrirao dva GPS‑trackera na jednoj internetskoj platformi. Kako bi testirao uređaje za lociranje, kažu istražitelji, vozio se biciklom kroz Konstanz. To je, smatraju, bio početak planiranja sabotaže – čime se upravljalo iz Mariupolja, dijela Ukrajine pod ruskom okupacijom, piše Deutsche Welle.

Prema informacijama njemačkog javnog servisa ARD, B. je prilikom registracije trackera dobivao upute putem Telegrama od jednog muškarca iz Mariupolja. Navodno je ovaj, u ime ruske tajne službe, regrutirao trojicu optuženika kako bi planirali napade paketima-bombama. Njemački istraživački novinari su uspjeli preko društvenih mreža locirati navodnog regruta tajne službe. Fotografije prikazuju svakodnevni život jednog mladića, primjerice kako pozira ispred automobila.

Njemačko Savezno državno odvjetništvo tereti Daniila B., Vladislava T. (25) i Jevhena B. (30) da su po nalogu ruske obavještajne službe pripremali sabotaže. Prema navodima istražitelja, optuženi su iz Kölna poslali dva paketa s autodijelovima i GPS‑trackerima u Ukrajinu, kako bi ispitali rute slanja i logističke procese ukrajinskog paketnog servisa Nova Post.

Na isti način kasnije su trebali biti poslani paketi sa zapaljivim tvarima koje bi eksplodirale i zapalile se ili u Njemačkoj, ili tijekom transporta na teritoriju Ukrajine koji nije pod ruskom okupacijom. Cilj je bio uzrokovanje što veće štete.

Optuženi poriče upućenost u planove

Daniil B. i Vladislav T. uhićeni su u proljeće 2025. i od tada se nalaze u istražnom pritvoru. Koliko su optužbe utemeljene, trebalo bi pokazati suđenje. Jedno od ključnih pitanja jest koliko su optuženici doista znali. Je li im, primjerice, bilo jasno da rade za rusku obavještajnu službu?

Optuženi Vladislav T. poriče da je znao za planove napada. Prema informacijama novinara javnih servisa BR i SWR, nakon uhićenja je izjavio da je samo učinio uslugu poznaniku tako što je u Kölnu odnio pakete na poštu.

Njegov odvjetnik Martin Heising odlučno odbacuje optužbe Saveznog državnog odvjetništva. Optužnica je, kako kaže, “na klimavim nogama” i uglavnom se temelji samo na jednom razgovoru u chatu između njegova klijenta i jednog suoptuženika, u kojem se govori isključivo o slanju paketa. Prema mišljenju obrane, nema naznaka da je Vladislav T. znao za moguću planiranu sabotažu ili vezu s ruskom tajnom službom. Odvjetnici ostale dvojice optuženika nisu se željeli očitovati.

Jevhen B. kao ključna figura?

Prema istraživanjima BR‑a i SWR‑a, suoptuženi Jevhen B. smatra se glavom planirane operacije. Poznanici optuženog, s kojima su razgovarali novinari, tvrde da se Jevhen B. i navodni posrednik tajne službe iz Mariupolja poznaju još iz mladosti. Također navode kako ne mogu zamisliti da bi Jevhen, nakon brutalnog uništenja Mariupolja, bio proruski nastrojen.

Nakon početka rata Jevhen B. pobjegao je u Njemačku. Postoji fotografija iz svibnja 2022., na kojoj se vidi ispred jedne crkve u južnoj Njemačkoj – u skupini ukrajinskih izbjeglica i volontera. Nakon toga otišao je u Švicarsku, gdje je kasnije uhićen i u prosincu 2025. izručen Njemačkoj. U Švicarskoj ga je, navodno, njegov stari znanac iz Mariupolja regrutirao putem Telegrama.

U Mariupolju je navodno upoznao i svog suoptuženika Vladislava T., s kojim danas sjedi na optuženičkoj klupi u Stuttgartu. Prema informacijama novinara, njih dvojica su se upoznali već prije ruskog napada, u turističkoj agenciji u kojoj je Jevhen B. radio. Nakon invazije, obojica su završila kao izbjeglice u Njemačkoj – i ponovno su stupili u kontakt putem društvenih mreža.

I treći optuženik Daniil B. potječe iz Mariupolja i dosad je živio na jugu Njemačke u Konstanzu. Tamo mu se, prema istrazi, obratio suoptuženik Jevhen B.

“Agenti za jednokratnu upotrebu”

Istraga ukazuje na obrazac koji istražitelji često primjećuju kod takozvanih ruskih“agenata za jednokratnu upotrebu”. Oni bi, često za male iznose novca, “djelovali u interesu strane obavještajne službe, iako joj sami ne pripadaju”, navodi njemački Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka, neka vrsta tajne policije koja djeluje unutar zemlje. Za razliku od stalnih operativaca, oni su lako zamjenjivi i njihovo razotkrivanje se prihvaća kao rizik.

“Kada je operacija završena ili netko bude uhićen, doslovno se bace kao potrošna roba”, kaže stručnjak za terorizam i sigurnost Hans-Jakob Schindler, direktor međunarodne organizacije Counter Extremism Project.

Ruske tajne službe ciljano pristupaju osobama u nestabilnim životnim okolnostima ili s financijskim problemima. Zbog složenih lanaca posrednika mnogima nije jasno da rade za obavještajnu službu. “Kontakt se najčešće ostvaruje preko društvenih mreža, Telegram grupa ili chat foruma”, kaže Schindler. Ruske službe ciljano traže kontakte u egzilskim zajednicama Rusa i Ukrajinaca.

Regrutacija često započinje preko Telegrama: “Tamo se već nalaze podaci – i onda se traži netko kome se može ponuditi 300 eura.” Prema navodima Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka, honorari su često vrlo niski. Prema istraživanjima njemačkih novinara, upravo je ova služba pružila informacije koje su dovele do uhićenja trojice optuženih.

Slični planovi za sabotaže i u drugim zemljama

Prema istraživanjima njemačkih novinara, rumunjske vlasti vode istragu u sličnom slučaju. Rumunjska tajna služba SRI u listopadu 2025. spriječila je navodni pokušaj sabotaže protiv poslovnice ukrajinskog paketnog servisa Nova Post u Bukureštu. Dvojica ukrajinskih državljana navodno su, pod vodstvom ruskih obavještajnih službi, sakrili zapaljive naprave u predmete – među ostalim u autodijelove – i postavili ih u zgradi. Prema navodima rumunjskih vlasti, osumnjičenici su dio veće ruske mreže za sabotaže, koja djeluje u više europskih zemalja i ciljano napada ukrajinsku infrastrukturu.