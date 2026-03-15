ZNAČAJAN FINANCIJSKI DOBITAK

Analiza pokazala: Rusija je zaradila dodatnih 6 milijardi eura od nafte u dva tjedna rata u Iranu

Autor
Danijel Prerad
15.03.2026.
u 19:49

Dok SAD razmatra ublažavanje sankcija na rusku naftu , Urgewald upozorava da bi takav potez Moskvi pružio "značajan financijski dobitak" dok Rusija nastavlja voditi rat protiv Ukrajine

Rusija je zaradila dodatnih 6 milijardi eura u dva tjedna borbi između SAD-a i Irana, pokazala je analiza Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) od 12. ožujka. Dodatna zarada od fosilnih goriva od 510 milijuna eura dnevno dovoljna je Rusiji za kupnju 17.000 dronova Shahed svakih 24 sata po cijeni od 35.000 dolara po jedinici, pokazala je analiza CREA-e, a objavila ju je njemačka neprofitna organizacija Urgewald.

Dok SAD razmatra ublažavanje sankcija na rusku naftu , Urgewald upozorava da bi takav potez Moskvi pružio "značajan financijski dobitak" dok Rusija nastavlja voditi rat protiv Ukrajine. „Ovo je politički izbor. Vlade mogu ostati pribrana oko sankcija ili mogu signalizirati da će Zapad uvijek naći razlog za treptanje ako cijene energije dovoljno porastu. Taj izbor neće samo produžiti ukrajinsku patnju. Potkopat će sigurnost Europe u cjelini“, rekao je Alexander Kirk, aktivist za sankcije u Urgewaldu.

Iran nafta Rusija

Komentara 1

PepekDolenec
19:54 15.03.2026.

A kolko je zaradil Štrumpfov sin, koji je par dana prije ukljućenja tateka u rat kupio naftu za 500 milijuna dolara? Kao slučajno, kaj ne?

