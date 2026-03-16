Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROPAGANDNA KAMPANJA

Pojavile se uznemirujuće poruke iz Rusije, sprema se napad na europsku zemlju? 'Ovo je provokacija'

Estonia conducts operation aimded at detaining a ship heading for Russia suspected of smuggling
Foto: ESTONIAN POLICE/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
16.03.2026.
u 08:58

Prema Marti Tuule, glasnogovornici estonske sigurnosne policije, riječ je o dezinformacijskoj kampanji koja ima za cilj stvoriti zabunu i razbiti društvenu koheziju

Pojavila se propagandna kampanja protiv Estonije, članice NATO-a koja graniči s Rusijom. Kako navodi Bild, već nekoliko tjedana ruski kanali na društvenim mrežama propagiraju ideju proglašenja "Narodne Republike Narva“. Naime, Narva je grad na istoku Estonije s oko 50.000 stanovnika. Estonski obavještajni krugovi iza kampanje vide moguću pripremu za ulazak u istočni dio zemlje, kao što je bilo s Ukrajinom 2014. godine. 

Od početka ožujka pojavljuju se pozivi na društvenim mrežama, posebno na Telegramu i VKontakteu. Uz slogane poput "Rusi, nismo sami!“ i "Od Narve do Püssija proteže se ruska zemlja“ poziva se na borbu. Dijele se karte i zastave navodne "Narodne Republike“, a uz to se poziva na "zajedničko djelovanje".

Prema Marti Tuule, glasnogovornici estonske sigurnosne policije, riječ je o dezinformacijskoj kampanji koja ima za cilj stvoriti zabunu i razbiti društvenu koheziju. "Takve tehnike već su primijenjene u Estoniji i drugim zemljama. To je jednostavna i jeftina metoda za uznemiravanje i zastrašivanje društva. Ovo je provokacija, a sudjelovanje u tome može imati kaznene posljedice.“

Izvor iz estonskih obavještajnih krugova, koji je govorio za Bild, smatra kako nije slučajno što kampanja počinje sada, dok svijet gleda prema Iranu. "Još nije jasno čemu točno služi taj narativ. No, ne možemo isključiti da se time priprema ruski ulazak po ukrajinskom modelu iz 2014.“
Ključne riječi
Rusija Estonija

Komentara 2

Pogledaj Sve
AS
Asirijac
09:46 16.03.2026.

Mir je dosao s rusijom 1945. i evropa je pocela uzivati u evropskoj kulturi vidljivo kroz 1960-70-80-e godine. A onda opet reorganizacija starih struktura i sve nanovo. Bijsne i pohlepne strasti evrope uznemiriju svijet.

AG
Agram1960
09:54 16.03.2026.

Šta će sada? Oće li hapsit Ruse!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!