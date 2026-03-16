Pojavile se uznemirujuće poruke iz Rusije, sprema se napad na europsku zemlju? 'Ovo je provokacija'

Pojavila se propagandna kampanja protiv Estonije, članice NATO-a koja graniči s Rusijom. Kako navodi Bild, već nekoliko tjedana ruski kanali na društvenim mrežama propagiraju ideju proglašenja "Narodne Republike Narva“. Naime, Narva je grad na istoku Estonije s oko 50.000 stanovnika. Estonski obavještajni krugovi iza kampanje vide moguću pripremu za ulazak u istočni dio zemlje, kao što je bilo s Ukrajinom 2014. godine.

Od početka ožujka pojavljuju se pozivi na društvenim mrežama, posebno na Telegramu i VKontakteu. Uz slogane poput "Rusi, nismo sami!“ i "Od Narve do Püssija proteže se ruska zemlja“ poziva se na borbu. Dijele se karte i zastave navodne "Narodne Republike“, a uz to se poziva na "zajedničko djelovanje".

Prema Marti Tuule, glasnogovornici estonske sigurnosne policije, riječ je o dezinformacijskoj kampanji koja ima za cilj stvoriti zabunu i razbiti društvenu koheziju. "Takve tehnike već su primijenjene u Estoniji i drugim zemljama. To je jednostavna i jeftina metoda za uznemiravanje i zastrašivanje društva. Ovo je provokacija, a sudjelovanje u tome može imati kaznene posljedice.“

Izvor iz estonskih obavještajnih krugova, koji je govorio za Bild, smatra kako nije slučajno što kampanja počinje sada, dok svijet gleda prema Iranu. "Još nije jasno čemu točno služi taj narativ. No, ne možemo isključiti da se time priprema ruski ulazak po ukrajinskom modelu iz 2014.“

🚨 “Narva People’s Republic” memes are spreading: flags, maps, and “autonomy” jokes framing Narva as separate from Estonia.



Edgy humor? No—the messaging echoes the 2014 Donbas propaganda playbook: stoking ethnic tension to normalize separatism.



Analysis ⬇️ pic.twitter.com/TlXl4NEQez — Propastop (@propastop) March 11, 2026