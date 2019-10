Rodila djevojčicu pa se i sama zapitala tko joj je otac: Kao da nije bila naša

Latinoamerikanka Edith Garcia (33) iz Kalifornije u lipnju 2014. rodila je djevojčicu Tatianu, no kada ju je prvi puta ugledala, i sama se zapitala je li njezin suprug otac novorođenčeta.

Iako je znala da nije prevarila svoga supruga, zapitala se je li to napravila, a da nije bila niti svjesna jer je djevojčica koja se rodila imala jako svijetlu kožu i gotovo bijelu kosu.

– Na trenutak sam pogledala u svoga supruga i preispitala svoje odluke. Bilo mi je smiješno jer sam znala da niti jedno od nas dvoje ne bi tako nešto učinilo, no kada pogledate dijete koje je rodila tamnoputa meksičko-američka žena, zapitaš se iako se radi o tebi – kazala je majka.

Na njezinu sreću, ipak nije imala aferu koje ni sama nije bila svjesna nego su ona i suprug Raul nositelji gena za albinizam, no to nisu znali.

Foto: Facebook

Iako su joj roditelji tamnije puti s crnom kosom i tamno smeđim očima, djevojčica ima gotovo bijelu kosu, svijetle je puti i plavih očiju.

– Kasnije smo suprug i ja saznali da imamo albinizam u obitelji, no zadnji slučaj je zabilježen barem pet generacija unatrag – ispričala je Edith, piše The Sun.

Malena Tatiana je, kaže, atrakcija gdje god da se pojave.

– Ona zna da je posebna. Navikla je na pažnju nepoznatih ljudi i čini se da joj to ne smeta. Mislim da je to važno i za nju, da se osjeća samouvjereno i da zna da je posebna na svoj način, no i dalje jednaka kao i mi – kaže majka petogodišnjakinje.