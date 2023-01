Rekordni broj beba rođenih u Starim Jankovcima: Za svako dijete isplaćuju naknade, stipendije, aktivnosti...

U nizu loših vijesti kada je riječ o demografiji u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je od 1991. do danas ostala bez 100.000 stanovnika, postoje i svijetli primjeri koji pokazuju da ima nade i da se može bolje. Najbolji primjer toga je općina Stari Jankovci nedaleko od Vinkovaca, koja je u 2022. zabilježila pravi baby boom. Naime, u pet naselja ove općine, koja broji oko 3300 stanovnika, u prošloj godini rođeno je čak 39 beba. Govoreći o baby boomu, mladi roditelji kažu kako se počelo nešto događati, da su zadovoljni, ali i da se nadaju da će tako ostati. Ističu i to da je riječ o maloj i uređenoj sredini, lijepom mjestu s puno pogodnosti za mlade i obitelji. Potvrđuje to i Manuela Škorić (23), majka blizanaca Anastasije i Lukasa, koja kaže da mladim roditeljima sva ta pomoć puno znači.

– Znali smo da postoje neke poticajne mjere za roditelje, ali nismo znali o kojim je iznosima riječ. Ugodno smo se iznenadili kada smo ubrzo poslije rođenja blizanaca na račun dobili 11.000 kuna. Puno nam to znači jer moramo kupovati sve dvostruko – kaže Manuela. Dodaje da su i ostale mame koje poznaje zadovoljne te da većina njih ne radi tako da im je svaka pomoć više nego dobrodošla. Usto i sam je postupak dobivanja sredstava bio brz i jednostavan.

Foto: 'Robert Anic/PIXSELL'

– Javila sam se u općinu gdje su mi rekli da moram ispuniti jedan formular i donijeti rodne listove djece. Za dva ili tri dana novac je bio računu. Svakako su sve te općinske mjere rezultirale ovolikim brojem rođene djece. U međuvremenu sam čula i za niz drugih mjera za djecu koje osigurava općina što je svakako pohvalno i poticajno – rekla je Manuela.

Govoreći o baby boomu, načelnik Općine Stari Jankovci Dragan Sudarević (HDZ) kaže da i u 2023. očekuju nastavak sličnog trenda kada je riječ o broju rođene djece. Prema njegovim riječima općinske vlasti su donijele čak 45 različitih mjera za djecu i roditelje. Za svako rođeno dijete isplaćuju se jednokratne naknade, a tu su i stipendije, subvencioniranje prijevoza za učenike, besplatne škole plivanja, klizanja, pjevanja, tamburice, priprema za maturu… Kada govore o mjerama, mještani kažu da je u općini Stari Jankovci, koja je jedina općina prijatelj djece u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za najmlađe sve besplatno. Kad se sve zbroji i iskoriste li se sve mjere, od rođenja do završetka fakulteta općina u jedno dijete uloži do 15.000 eura.

Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

– Ne znam je li do tolikog broja rođene djece došlo zbog tih mjera, ali vjerujem da su pomogle. Međutim, radimo mi i puno drugih stvari tijekom cijele godine. Usto cijelo vrijeme osluškujemo što kažu i što žele naši mještani tako da već sada mogu reći da ćemo u ovoj godini ubaciti u veću brzinu i uvesti neke nove mjere – rekao je Sudarević.

