Analitičari o sastanku na Aljasci: 'Trump nije izgubio, ali Putin je očito pobijedio'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin održali su u petak "konstruktivan sastanak", no nisu ponudili konkretna rješenja za ključna sporna pitanja koja koče uspostavu mira u Ukrajini. Ipak, obojica su izrazila optimizam da bi se rat mogao zaustaviti povratkom dijalogu, ističući pozitivan ton svojih međusobnih odnosa. Od susreta dvojice čelnika na Aljasci i zajedničke konferencije za medije očekivao se napredak po brojnim spornim pitanjima, a u najboljem slučaju i postizanje dogovora o prekidu vatre.

Vjerojatno uzevši u obzir lekcije s prethodnih susreta, kada su Putin i Trump ostajali sami bez pomoćnika i zapisničara, Bijela kuća je ovoga puta najavila da će im se u razgovoru pridružiti njihovi najviši suradnici. Ipak, samo nekoliko minuta nakon što su dvojica čelnika sletjela, Putin je viđen kako se nasmiješen vozi u „Zvijeri“ – oklopljenoj limuzini – sjedeći sam s Trumpom, piše Bloomberg.

Na Aljasci – američkoj saveznoj državi koju je Rusija prodala SAD-u prije više od stoljeća i pol – Putin je proveo otprilike koliko i trajanje leta, oko četiri sata. Putinov iskusni ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, dodatno je pojačao simboliku, stigavši u Anchorage u trapericama i bijelom džemperu s natpisom SSSR napisanim ćirilicom. Ranije toga dana, Trump se pohvalio kako je konzultirao bjeloruskog autokratskog vođu Aleksandra Lukašenka.

Za mnoge zapadne saveznike, to je bio alarmantan znak. Lukašenko, kojeg je republikanska administracija Georgea W. Busha prozvala „posljednjim europskim diktatorom“, blizak je saveznik Putina i nalazi se pod međunarodnim sankcijama, uključujući i one američke. Ipak, Trump to nije omelo – opisao je njihov razgovor kao „izvanredan“. U Anchorageu je Putin pomno isticao važnost odnosa s SAD-om, posebno jer su Rusija i Amerika susjedi razdvojeni tek nekoliko kilometara vode Beringova tjesnaca.

„Nema dogovora dok nema dogovora“ , izjavio je Donald Trump rano nakon završetka summita u Anchorageu, neizravno priznajući da višesatni razgovori s Vladimirom Putinom nisu rezultirali konkretnim ishodima. Nema prekida vatre, nema sporazuma, niti jasnih koraka naprijed, piše BBC-ev reporter na Aljasci Anthony Zurcher.

"Iako je Trump imao manje toga za izgubiti u ovim pregovorima u odnosu na Ukrajinu ili Rusiju, ovaj ishod mogao bi narušiti njegovu domaću i međunarodnu reputaciju, posebno nakon ranijih tvrdnji da ovaj susret ima samo „25% šanse za neuspjeh“. Štoviše, predsjednik je morao podnijeti, barem naizgled, neugodu šutnje dok je Putin započeo „nepressicu“ opširnim uvodnim govorom. Bio je to jasan kontrast u odnosu na uobičajene situacije u Ovalnom uredu, gdje američki predsjednik obično vodi riječ dok strani čelnik sluša bez komentara", piše Zurcher.

Ključno pitanje, kaže, na koje nitko nije imao priliku dobiti odgovor u petak, jest hoće li Trump ipak posegnuti za novim, ranije najavljivanim sankcijama protiv Rusije. U intervjuu za Fox News, prije povratka iz Aljaske, izjavio je kako o tome „razmišlja“ i da bi odluka mogla doći „za dva ili tri tjedna“. No s obzirom na to da je ranije obećao „ozbiljne posljedice“ ako se Rusija ne približi prekidu vatre, ovakav neodređen odgovor vjerojatno će izazvati više nedoumica nego jasnoće.

Neslaganja još postoje?

"Iznenađenje u dvorani bilo je očito kad su predsjednici Putin i Trump napustili pozornicu odmah nakon što su pročitali svoje izjave – bez da su odgovorili na ijedno novinarsko pitanje. Članovi ruske delegacije također su brzo izašli iz prostorije, ignorirajući pitanja koja su im novinari dobacivali. Jasni su to znakovi da po pitanju rata u Ukrajini Vladimir Putin i Donald Trump i dalje imaju ozbiljna neslaganja", rekao je Steve Rosenberg, dugogodišnji urednik za Rusiju pri BBC-ju. "Danas je ruski predsjednik dobio svojih pet minuta u središtu geopolitičke pozornosti, dijeleći reflektore s liderom najmoćnije svjetske sile."

Bivši američki veleposlanik pri NATO-u i savjetnik za nacionalnu sigurnost, Douglas Lute, izjavio je da je Putin izašao iz susreta s Trumpom s "krajem međunarodne izolacije" . „Predstavljen je kao važan čovjek na velikoj pozornici, uz američkog predsjednika: topao doček, crveni tepih, vožnja u Trumpovom automobilu, poziranje ispred natpisa koji govori o težnji za mirom – što je sve suprotno od onoga što Vladimir Putin zapravo predstavlja.

A što je Trump dobio zauzvrat? Ništa... Postigli smo vrlo malo. Nismo ni korak bliže miru – zapravo, možda smo sada i dalje od mirovnog rješenja za Ukrajinu nego što smo bili na početku dana.“

"Zabrinutost izaziva to što je Vladimir Putin tijekom zajedničkog nastupa pred medijima ponovno govorio o „temeljnim uzrocima“ sukoba i poručio da će samo njihovo uklanjanje dovesti do trajnog mira. Prevedeno s „kremljanskog jezika“, to znači da je i dalje odlučan u svom prvotnom cilju „specijalne vojne operacije“ – a to je uništiti Ukrajinu kao neovisnu državu. Tri i pol godine zapadnih pokušaja da ga se odvrati od tog cilja nisu polučile rezultate – uključujući i upravo završeni summit na Aljasci", rekao je Vitaliy Shevchenko, urednik za Rusiju u BBC Monitoring-u.

Bivši američki veleposlanik pri UN-u i savjetnik za nacionalnu sigurnost, John Bolton, izjavio je za CNN da "Trump nije izgubio, ali Putin je očito pobijedio". Bolton je istaknuo da Trump nije postigao ništa konkretno osim novih sastanaka, dok je Putin, prema njegovim riječima, "učinio veliki korak u ponovnom uspostavljanju odnosa", što je uvijek bio njegov ključni cilj. Bolton je također napomenuo da Putin nije suočen sa sankcijama, da nije postavljen datum sljedećeg sastanka, a ukrajinski predsjednik Zelensky nije bio obaviješten o detaljima prije zajedničke konferencije za novinare. Zaključio je da summit nije donio nikakve konkretne rezultate, te da je Putin postigao većinu svojih ciljeva, dok Trump nije ostvario gotovo ništa.