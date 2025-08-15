Naši Portali
PREGOVARAJU O SUDBINI UKRAJINE

Trump i Putin kroje novi svjetski poredak: Povijesni susret na Aljasci bez stare Europe

Autor
Antonio Mandir
15.08.2025.
u 19:30

Američki i ruski lider pregovaraju na Aljasci o Ukrajini, a stare Europe nema za stolom. Možda je 'na jelovniku'.

Petak, 15. kolovoza 2025. dan je koji bi mogao odlučiti o budućnosti Europe, ali i cijeloga svijeta. Hoće li budućnost čovječanstva biti utemeljena na međunarodnom pravu ili zakonu jačega, vidjet će se nakon sastanka koji su kasno sinoć u Anchorageu na Aljasci trebali održati predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Trump (79) i Vladimir Putin (72). Susret je inicirao američki predsjednik kako bi s ruskim kolegom postigao sporazum o završetku ruske invazije na Ukrajinu.

ZA
zagabria4
21:09 15.08.2025.

Europa ostala pred vratima, kao naša Kolinda pred ogradom Bijele kuće.. U dobrom smo društvu

Avatar superhik74
superhik74
20:29 15.08.2025.

Ne mozda nego je sigurno na jelovniku s obzirom da nije za stolom, tako je bilo i 1945 godine. Povijest se ponavlja.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
21:39 15.08.2025.

A tko bi mogao biti europski Trump, možda nastrani babojevac Macron, ili zbunjeni Mertz...ili doktorica Von der!?

