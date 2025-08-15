Trump i Putin kroje novi svjetski poredak: Povijesni susret na Aljasci bez stare Europe

Petak, 15. kolovoza 2025. dan je koji bi mogao odlučiti o budućnosti Europe, ali i cijeloga svijeta. Hoće li budućnost čovječanstva biti utemeljena na međunarodnom pravu ili zakonu jačega, vidjet će se nakon sastanka koji su kasno sinoć u Anchorageu na Aljasci trebali održati predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Trump (79) i Vladimir Putin (72). Susret je inicirao američki predsjednik kako bi s ruskim kolegom postigao sporazum o završetku ruske invazije na Ukrajinu.



