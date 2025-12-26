Predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu, bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnji, prošli bi u drugi krug ako bi se predsjednički izbori održali u bliskoj budućnosti, prema anketi ukrajinskog SOCIS-a objavljenoj 24. prosinca. Anketa dolazi u trenutku kada ukrajinski zastupnici počinju pripremati zakonodavstvo o mogućnosti održavanja izbora u izvanrednom stanju, slijedeći Zelenskijeve upute o izradi potrebnog pravnog okvira.
Prema anketi, Zelenski bi u prvom krugu dobio 22% glasova, tijesno ispred Zalužnih 21%. Značajan udio ispitanika - 24,1% - rekao je da je neodlučan, što je porast u odnosu na 21,1% zabilježenih u listopadu. U hipotetskom drugom krugu između njih dvojice, Zalužnji bi osigurao uvjerljivu pobjedu, osvojivši 64% glasova u usporedbi sa Zelenskijevih 36%, prema anketi.
Dok ukrajinski parlament priprema izmjene izbornog zakona, anketa pokazuje da bi zalužni i dalje pobijedio Zelenskog u drugom krugu
Predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk rekao je da će se zakon koristiti samo jednom. Ukrajinsko Središnje izborno povjerenstvo također je 23. prosinca nastavilo rad na državnom registru birača, što je prvi takav korak od početka potpune ruske invazije.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.