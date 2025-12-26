Dok ukrajinski parlament priprema izmjene izbornog zakona, anketa pokazuje da bi zalužni i dalje pobijedio Zelenskog u drugom krugu

Predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu, bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnji, prošli bi u drugi krug ako bi se predsjednički izbori održali u bliskoj budućnosti, prema anketi ukrajinskog SOCIS-a objavljenoj 24. prosinca. Anketa dolazi u trenutku kada ukrajinski zastupnici počinju pripremati zakonodavstvo o mogućnosti održavanja izbora u izvanrednom stanju, slijedeći Zelenskijeve upute o izradi potrebnog pravnog okvira.



Prema anketi, Zelenski bi u prvom krugu dobio 22% glasova, tijesno ispred Zalužnih 21%. Značajan udio ispitanika - 24,1% - rekao je da je neodlučan, što je porast u odnosu na 21,1% zabilježenih u listopadu. U hipotetskom drugom krugu između njih dvojice, Zalužnji bi osigurao uvjerljivu pobjedu, osvojivši 64% glasova u usporedbi sa Zelenskijevih 36%, prema anketi.