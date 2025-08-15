Naši Portali
SUMMIT NA ALJASCI

VIDEO 'Hoćete li prestati ubijati civile?' Nevjerojatna Putinova reakcija na pitanje novinara

Putinova reakcija na novinare
Foto: X/Screenshot
Autori: Večernji list, Maša Taušan/Hina
15.08.2025.
u 22:52

Putin je pred kamerama demonstrativno ignorirao neugodna pitanja novinara.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je započeo razgovore s ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci, susret koji bi mogao imati ključnu ulogu u okončanju najtežeg sukoba u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njih dvojica su se susreli na crvenom tepihu na aerodromskoj pisti, razmijenili osmijehe i potom se zajedno uputili istim vozilom prema zračnoj bazi gdje su ih čekali pregovori.

Dok su prilazili, novinari su ruskog predsjednika zasipali pitanjima poput: “Kad ćete prestati ubijati civile?” i “Hoćete li pristati na prekid vatre?”, no Putin je gestama pokazivao da ih ne čuje – stavljao je ruku na uho i odmahivao. Kasnije je nakratko, svega dvadesetak sekundi, sjeo pred skupinom zapadnih novinara koji su mu ponovo dobacivali pitanja, ali je i tada glumio da ih ne čuje, praveći grimase.

Potom je protokol novinare izveo iz dvorane gdje je počeo za javnost zatvoren samit. Kako naglašava BBC, to je prvi put nakon dugo vremena da se ruski predsjednik našao u prostoriji s toliko neovisnih novinara koje ne kontrolira Kremlj. Rad ruskog press poola koji obično putuje s predsjednikom uvelike se razlikuje od načina na koji američki novinari izvještavaju o događajima - neodobrena ili neugodna pitanja gotovo se nikada ne postavljaju.

Putin na početku summita na pitanje novinara - radio grimase

Bude li nakon sastanka na vrhu izašao pred novinare na press konferenciju, Putinu će biti teško izbjeći neugodne teme, naglašava BBC.

FOTO Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase pred fotoreporterima uoči početka sastanka
Putinova reakcija na novinare
Ključne riječi
Summit na Aljaski novinari Trump Putin

Avatar Matija22
Matija22
23:21 15.08.2025.

Koja glavurda , pravi mongol, ima glavu ko krumpir.

DA
dancuo
23:41 15.08.2025.

U odnosu na opseg rata, ubijeno je jako malo civila. Ali zanima me kako su na to pitanje odgovorili Bush, Clinton i Obama, a bogami i pajdaš Bibi

ST
struj
23:57 15.08.2025.

Nemaju hrabrosti da stanu pred novinare niti jedan od njih. Svijet je malo veći nego što su si ova dvojica umislili.

