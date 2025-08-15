VIDEO 'Hoćete li prestati ubijati civile?' Nevjerojatna Putinova reakcija na pitanje novinara

Američki predsjednik Donald Trump u petak je započeo razgovore s ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci, susret koji bi mogao imati ključnu ulogu u okončanju najtežeg sukoba u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njih dvojica su se susreli na crvenom tepihu na aerodromskoj pisti, razmijenili osmijehe i potom se zajedno uputili istim vozilom prema zračnoj bazi gdje su ih čekali pregovori.

Dok su prilazili, novinari su ruskog predsjednika zasipali pitanjima poput: “Kad ćete prestati ubijati civile?” i “Hoćete li pristati na prekid vatre?”, no Putin je gestama pokazivao da ih ne čuje – stavljao je ruku na uho i odmahivao. Kasnije je nakratko, svega dvadesetak sekundi, sjeo pred skupinom zapadnih novinara koji su mu ponovo dobacivali pitanja, ali je i tada glumio da ih ne čuje, praveći grimase.

A journalist asks putin: "When will you stop killing people?"



See for yourself how the mass murderer reacts. pic.twitter.com/LMkYiTBJIy — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025

🇷🇺 Putin reacts to insane western journalists screaming questions at him. 🤣 pic.twitter.com/VDmuqyIoYK — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 15, 2025

Potom je protokol novinare izveo iz dvorane gdje je počeo za javnost zatvoren samit. Kako naglašava BBC, to je prvi put nakon dugo vremena da se ruski predsjednik našao u prostoriji s toliko neovisnih novinara koje ne kontrolira Kremlj. Rad ruskog press poola koji obično putuje s predsjednikom uvelike se razlikuje od načina na koji američki novinari izvještavaju o događajima - neodobrena ili neugodna pitanja gotovo se nikada ne postavljaju.

Putin na početku summita na pitanje novinara - radio grimase Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bude li nakon sastanka na vrhu izašao pred novinare na press konferenciju, Putinu će biti teško izbjeći neugodne teme, naglašava BBC.