SRDAČAN DOČEK

VIDEO Nadrealne scene: Ovako je Trump zapljeskao Putinu, nad glavama im preletio borbeni avion

Autori: Vecernji.hr , Hina
15.08.2025.
u 23:01

Zajedno su potom prošetali crvenim tepihom do novinara. Nad glavama im je tad preletio američki avion, a Trump i Putin su ga sa zanimanjem ispratili pogledima

Povijesni razgovor odvija se trenutačno na Aljasci. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je ruskog čelnika Vladimira Putina kako bi razgovarali o Ukrajini na koju je Putin pokrenuo invaziju 2022. godine. Doček je bio vrlo srdačan. Prvo je iz aviona izašao Trump. Na crvenom tepihu dočeko je Putina. Dok mu je ovaj pilazio, Trump mu je zapljeskao. Pozdravili su se uz osmijehe. Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha. 

Zajedno su potom prošetali crvenim tepihom do novinara. Nad glavama im je tad preletio američki avion, a Trump i Putin su ga sa zanimanjem ispratili pogledima. Netko od novinara pitao je: 'Predsjedniče Putin, hoćete li prestati ubijati civile?'. On je na to pokazao na uho, kao da ne čuje i slegnuo ramenima.

Potom su Putin i Trump krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. Ukrajinci, o čijoj se subini odlučuje bez njihove prisutnosti, bijesni su zbog takvog dočeka.

Donald Trump Vladimir Putin

