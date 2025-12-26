Naši Portali
ODLUČAN STAV NATO ČLANICE

Oštra poruka Putinu: 'Ako ruski avioni ugroze našu sigurnost, oborit ćemo ih'

FILE PHOTO: Polish forces with NATO soldiers hold military exercises 'Iron Defender' at Orzysz training ground in Wierzbiny
KACPER PEMPEL/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.12.2025.
u 18:49

Tsahkna je pozvao na snažnije jedinstvo NATO saveznika u suočavanju s ruskim prijetnjama

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izdao je oštro upozorenje Rusiji u intervjuu za poljski portal o2.pl, naglašavajući da će Estonija odlučno odgovoriti na bilo kakve provokacije, uključujući narušavanje granica od strane tzv. „malih zelenih ljudi“ – ruskih vojnika bez službenih obilježja. "Ako prijeđu našu granicu, pucat ćemo. To nije predmet rasprave", izjavio je Tsahkna, ističući čvrst stav Estonije kao članice NATO-a. Tsahkna je osudio sve učestalije ruske hibridne napade diljem Europe, uključujući incident od 19. rujna 2025., kada su ruski borbeni zrakoplovi narušili estonski zračni prostor. Slične provokacije zabilježene su i u Poljskoj, gdje su uočeni ruski dronovi. "Ako ruski avioni ugroze našu sigurnost, oborit ćemo ih. To je crvena linija, i Putin to mora znati“, rekao je ministar, dodajući da Estonija dijeli stav Poljske o zaštiti NATO-vog teritorija. U listopadu su na ruskoj strani estonske granice viđeni „mali zeleni ljudi“, što je izazvalo zatvaranje graničnog prijelaza iz predostrožnosti. Iako Tsahkna incident nije označio ozbiljnim, upozorio je da Estonija pomno prati situaciju, posebice u pograničnom gradu Narvi. "Nismo ih vidjeli prvi put. Ako Rusija pomisli da nas može testirati bez posljedica, grdno se vara“, poručio je.

Komentirajući početnu verziju mirovnog plana za Ukrajinu, Tsahkna je izrazio skepticizam prema bilo kakvim pregovorima s Rusijom bez kažnjavanja agresora. "Putinu se ne smije vjerovati ni pod kojim okolnostima. Povijest nas uči: 2008. godine Rusija je okupirala 20 posto Gruzije, 2014. Krim i istočnu Ukrajinu. Minski sporazumi nisu zaustavili agresiju“, podsjetio je ministar, upozoravajući da slaba reakcija Zapada samo hrabri Rusiju. Posebno je naglasio važnost opreza za zemlje koje graniče s Rusijom, poput Estonije, Finske, Latvije, Poljske i Rumunjske. „Znamo s kim imamo posla. Rusija ne poštuje međunarodne sporazume, a hibridni napadi samo su dio njihove strategije“, dodao je.

Tsahkna je pozvao na snažnije jedinstvo NATO saveznika u suočavanju s ruskim prijetnjama. "Putin mora shvatiti da svaki akt agresije na NATO-v teritorij ima ozbiljne posljedice. Estonija je spremna braniti svoj suverenitet, a naši saveznici stoje uz nas“, zaključio je. Oštar ton estonskog ministra odražava rastuće napetosti između Rusije i baltičkih zemalja, dok se Europa suočava s izazovima hibridnog ratovanja i geopolitičkih igara. Estonija, zajedno s drugim članicama NATO-a, jasno stavlja do znanja da neće tolerirati ruske provokacije, čime šalje snažnu poruku Kremlju, prenosi wiadomosci.onet.pl

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa

rat u Ukrajini Rusija Estonija

