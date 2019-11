Reakcija na teške Macronove kritike: Merkel i Stoltenberg brane postojanje NATO-a

Njemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je nakon susreta s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom u četvrtak u Berlinu kritike francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na račun vodstva Sjevernoatlantskog saveza.

„Francuski predsjednik je izabrao drastične riječi. Ja se ne slažem s ovim stavom i mislim da ovakav nasumični napad nije nikome od koristi“, rekla je Merkel reagirajući na kritike francuskog predsjednika Macrona koji je rekao kako je NATO zbog pomanjkanja suradnje između SAD-a i ostatka saveza "klinički mrtav“.

Merkel je objasnila kako se NATO partneri "moraju sabrati“ i uzeti stvari u svoje ruke, ali ne dovodi u pitanje jačinu transatlantskog saveza.

Always a pleasure to meet with Chancellor Angela Merkel. #Germany plays a leading role in our Alliance. We agree that a strong #NATO is essential for peace and security in Europe, and that we must continue to invest to keep NATO strong. pic.twitter.com/xti2T7xJ8Y