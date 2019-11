Macron: Izbacit ću sve ilegalce i azilantima ću otežati zdravstvenu zaštitu

Samo dan nakon što je francuski premijer Édouard Philippe dao obećanje da će njegova vlada “postati stroža” prema ilegalnoj imigraciji, policija je u Parizu pokazala da to nije samo prazno obećanje. Jučer je tako počela uklanjati improvizirani migrantski park u sjevernom Parizu u kojem je živjelo oko tisuću ljudi, zbog kojeg su negodovali građani u tom dijelu grada jer je vladalo bezakonje. Migranti i izbjeglice prevezeni su u dvorane i druge vladine zgrade u kojima će privremeno biti zbrinuti, dok im se ne utvrdi status.

Ilegalna naselja uz cestu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron našao se ovih dana u središtu pozornosti zbog novih mjera kojima želi smanjiti ilegalnu imigraciju, a koje se posebno dobro ocrtavaju u njegovoj rečenici da Francuska “ne bi trebala biti previše atraktivna zemlja” za tražitelje azila. Osim uklanjanja improviziranih migrantskih kampova kojih ima više, i to posebno u sjevernom dijelu Pariza, što je obećao provesti do kraja godine, francuski predsjednik želi otežati mogućnost tražiteljima azila da dođu do zdravstvene zaštite. Usto, kako je rekao konzervativnom listu Valeurs actuelles, njegov je cilj “izbaciti odavde sve ljude koji nemaju što ovdje raditi”.

Prošle se godine čak 124 tisuće ljudi prijavilo za azil, većinom građana Afganistana, Sirije, Sudana, ali i Albanije i Gruzije. Godinu dana prije broj tražitelja azila bio je 23 posto niži. Kritičari migracije objašnjavaju da sve više migranata u toj zemlji gradi improvizirane kampove te da spavaju na ulicama, a procjenjuje se da ih je samo u sjeveru Pariza oko tri tisuće. I vladine dvorane i zgrade prepunile su sve svoje kapacitete. Zbog toga im je policija na ulici često znala zabraniti da se zadržavaju na jednom mjestu, zbog čega bi se oni samo preselili u drugu ulicu, i krug bi iznova započinjao.

Migrantski kamp koji je jučer uklonjen nalazio se u području Porte de la Chapelle, a ilegalni migranti živjeli su ispod ceste pariške obilaznice i autoceste A1.

– Neću više tolerirati ovakva naselja uz cestu, ovdje ili bilo gdje drugdje na javnim površinama u Parizu – rekao je načelnik pariške policije Didier Lallement.

Socijalistička gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo jučer je rekla da ju je vlada uvjerila da će migranti biti zbrinuti u prihvatljivom smještaju.

“Žrtva radnička klasa”

Macronova je vlada sve više počela koristiti argument da je dio migranata u Francusku došao kako bi iskoristili velikodušne mjere socijalne države, posebno u zdravstvu. Prošle je godine, procjenjuje se, oko 318 tisuća ljudi iskoristilo pravo na zdravstveno osiguranje, što je razgnjevilo dio tamošnjih građana koji smatraju da bi ono trebalo biti rezervirano samo za njih. Jedna je od glavnih mjera donesenih ovog tjedna to da tražitelji azila nakon prijave u taj proces u prva tri mjeseca ne mogu tražiti zdravstvenu pomoć na trošak vlade, s iznimkom hitnih slučajeva.

Povećanje broja migranata zabrinjava dio građana Francuske, koji su zbog toga počeli glasati za krajnje desnu stranku Nacionalno okupljanje koju predvodi Marine Le Pen. Kako se sljedeće godine održavaju lokalni izbori u Francuskoj, Macron vrlo jasno govori da želi desnici uzeti dio birača. Pritom tvrdi da ne želi da se njegovu stranku vidi kao stranku buržuja.

– Buržoazija živi u četvrtima s malo imigranata i nisu iskusili imigraciju u svom svakodnevnom životu. Umjesto toga radnička se klasa mora nositi s teškoćama imigracije, što ih je pomaknulo na krajnju desnicu – vrlo je jasan Macron.

Sama je Le Pen na Radio Franceu optužila Macrona da je ove mjere donio isključivo zbog izbora te je dodala da će one biti neučinkovite u borbi s ilegalnom imigracijom. Prema novom zakonu, vlada će uvesti i kvote za radnike izvan zemalja EU.