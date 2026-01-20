Naši Portali
NAJMANJE DVA STANA

Njemačka policija uhitila dva Hrvata: Provaljivali u stanove, a onda su im pretražili auto...

Pixabay
VL
Autor
Večernji list
20.01.2026.
u 10:08

Tijekom pretrage vozila pronađeni su i oduzeti razni komadi nakita i bočice parfema, koji su poslužili kao dokazni materijal. Također je zaplijenjen ruksak u kojem se nalazio sumnjivi provalnički alat, uključujući odvijače i pajser

Uhićena dvojica muškaraca u Lagenfeldu zbog provale u najmanje dva stana, piše Fenix. Osumnjičeni su 53-godišnji Hrvat i 66- godišnji nizozemski državljanin. Nakon bijega s mjesta zločina, u vozilu su im pronađeni ukradeni nakit, parfemi i provalnički alat, a sud im je odredio istražni zatvor. Uhićenja su provedena 16. siječnja 2026. godine u Langenfeldu, u blizini ulaza na autocestu A3. Prema policijskom priopćenju, u petak oko 15.55 sati dvojica osumnjičenika nasilno su provalila u stan u višestambenoj zgradi.

Provalnici su pomoću alata nasilno otvorili prozor dnevnog boravka te ušli u stan, gdje su pretražili više ormara i ladica. Nakon toga su se uputili u stubište zgrade, gdje ih je zatekla 82-godišnja vlasnica stana, zbog čega su se dali u bijeg. Svjedoci su policiji prijavili da su osumnjičenici pobjegli vozilom. Tom prilikom otuđili su gotovinu i nakit. U sklopu intenzivne potrage, policijski službenici locirali su vozilo u bijegu na području Langenfelda. U vozilu su se nalazili 66-godišnji državljanin s hrvatsko-nizozemskim državljanstvom te 53-godišnji državljanin Hrvatske.

Tijekom pretrage vozila pronađeni su i oduzeti razni komadi nakita i bočice parfema, koji su poslužili kao dokazni materijal. Također je zaplijenjen ruksak u kojem se nalazio sumnjivi provalnički alat, uključujući odvijače i pajser. Daljnjom istragom utvrđeno je da su osumnjičenici prethodno provalili i u stan u višestambenoj zgradi u Landstraße u Haannu. Tom su prilikom otuđili najmanje dvije bočice parfema, koje su policijski službenici pronašli tijekom pretrage i koje je oštećena osoba nedvojbeno prepoznala. Dvojica osumnjičenika, koji su već ranije kazneno evidentirani, privremeno su uhićeni. Po nalogu državnog odvjetništva, u subotu 17. siječnja 2026. godine izvedeni su pred istražnog suca, koji je odredio istražni zatvor za obojicu. Istraga je u tijeku.
Avatar Navijač
Navijač
10:18 20.01.2026.

Napokon nešto istinito , riječ je kako se navodi o HR državljanima , a ne o Hrvatima.

LO
Lolita3
10:24 20.01.2026.

"Tom su prilikom otuđili najmanje dvije bočice parfema" ! Znači, postoji mogućnost da su "otuđili" i, čak, tri bočice? Ako ovo nije za najstrožiju kaznu, ne znam što je?

HŽalostanV
10:20 20.01.2026.

Ako imaš HR papire ne znači da si Hrvat ! Do Hr papira je najlakše doći !

