Trump se hvali: Spasio sam desetke milijuna života, nije me briga za Nobelovu nagradu

Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako ga nije briga za Nobelu nagradu te da to sve 'kontrolira Norveška'. Kazao je i kako je spasio desetke milijuna život i zaustavio osam ratova.

- Nije me briga za Nobelovu nagradu. Prije svega, jedna jako dobra žena smatra da ju ja zaslužujem i htjela je da imam Nobelovu nagradu i poštujem to - kazao je dodajući kako postoji odbor za Nobelovu nagradu no i da njega kontrolira Norveška.

- Nije me briga što Norveška kaže... stvarno me nije briga. Ono do čega mi je stalo je spašavanje života i mislim da sam spasio desetke milijuna života - poručio je Trump objašnjavajući kako je završio ratove od kojih neki traju 30-ak godina, a spomenuo je i rat između dviju nuklearnih sila Indije i Pakistana.

- Zaustavili smo osam ratova i možda ćemo uskoro zaustaviti i deveti - zaključio je Trump.

Podsjetimo, María Corina Machado, venezuelska oporbeni liderica, susrela se s američkim čelnikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući te mu donijela Nobelovu nagradu za mir. Machado, žestoka kritičarka bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, osvojila je nagradu 2025. godine za svoju kampanju za veću demokraciju. Bijela kuća objavila je nedavno fotografiju koja prikazuje Machado i Trumpa kako drži veliku zlatni okvir s medaljom i posvetom: "Predano kao osobni simbol zahvalnosti uime venezuelskog naroda u priznanju predsjednikovog principijelnog i odlučnog djelovanja za osiguranje slobodne Venezuele.“