NADMAŠIO SAMOG SEBE

Trump objavio Macronove privatne poruke: "Prijatelju, ne razumijem što radite"

Antonio Mandir
20.01.2026.
u 10:05

Objavio je Trump i laskavu poruku glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea: „Ono što ste postigli u Siriji je nevjerojatno. U Davosu ću istaknuti vaš rad tamo"

Uoči sutrašnjeg susreta na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, francuski predsjednik Emmanuel Macron osobno se obratio Donaldu Trumpu usred eskalacije sukoba oko Grenlanda. Američki predsjednik objavio je snimke zaslona privatnih Macronovih poruka na vlastitoj platformi "TruthSocial".  Macron je Trumpu predložio organiziranje summita G7 u Parizu i zajedničku večeru – uz sudjelovanje Rusije, koja je izbačena iz skupine G7 u ožujku 2014. nakon aneksije ukrajinskog Krima.

Macron u poruci Trumpu piše: "Prijatelju, slažemo se oko Sirije. Možemo postići velike stvari u Iranu. Ne razumijem što radite s Grenlandom." Francuski predsjednik predložio je sastanak G7 u Parizu nakon summita u Davosu kao način rješavanja spora. 

U drugoj tekstualnoj poruci Trumpu, Macron je napisao: „Mogu organizirati sastanak G7 u Parizu u četvrtak nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo prije nego što poletiš doma.“

Trump je objavio i laskavu poruku glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea: „Ono što ste postigli u Siriji je nevjerojatno. U Davosu ću istaknuti vaš rad tamo, kao i u Gazi i u Ukrajini. Zalagat ću se za to da pronađemo put naprijed u vezi s Grenlandom. Jedva čekam da vas vidim.“

G7 Rutte Macron Trump

MO
Moskovija
10:35 20.01.2026.

nema ništa od tog samoponižavanja i ulagivanja jer narcis to vidi kao znak slabosti i "karta bianca" da može raditi što želi!!!!

MI
Milezadom
10:56 20.01.2026.

"Dragi prijatelju Donalde, nadam se da ste zadovoljni kako sam vam ulaštio cipele svojom masnom kosom. Vaš mali Emmanuel", hahah.

AG
Agram1960
10:44 20.01.2026.

Još samo kleknite i poklonite se Trumpu!

