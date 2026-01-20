Naši Portali
PROVODI SE ISTRAGA

Tragedija u Berlinu: Poginuo dječak (5) u dječjem vrtiću

20.01.2026.
u 10:28

“Dijete je udareno u glavu teškim predmetom”, izjavio je glasnogovornik policije. Vjerojatno je stradao od pada preklopnih vrata

Poginulo dijete (5) u vrtiću u Berlinu, piše Fenix. Nesreća se dogodila jučer oko 10:15 sati. Glasnogovornik policije rekao je za regionalne medije kako je dječaka udario teški predmet. Njemačka tiskovna agencija je ubrzo nakon toga izvjestila da se radilo o vratima. U nesreći u vrtiću u njemačkom gradu Berlinu smrtno je stradao dječak. Njemački mediji pišu kako je poginuo petogodišnjak. Televizijska postaja RTL izjavila je da se radilo o vratima terase.

Izvana su se iza crvene trake s jedne strane vrtića mogla vidjeti staklena vrata. Bila su istrgnuta iz okvira i pala u unutarnju prostoriju. Pokušaji oživljavanja bili su neuspješni, a dijete je preminulo na mjestu događaja, potvrdio je glasnogovornik vatrogasne postrojbe. On je izjavio kako su na mjestu nesreće bila 22 djelatnika hitne pomoći i dva helikoptera. Trenutno nekoliko ljudi prima psihološku pomoć - uključujući uključujući brojne djelatnike vrtića, drugu djecu i roditelje. Otac preminulog dječaka također je bio prisutan i srušio se u šoku, pišu njemački mediji. Također mu je pružena liječnička pomoć.

“Dijete je udareno u glavu teškim predmetom”, izjavio je glasnogovornik policije. Vjerojatno je stradao od pada preklopnih vrata. “Također ispitujemo dužnost brige u takvim tragičnim slučajevima”, rekao je glasnogovornik policije. Brojni prozori i vrata vode u veliko dvorište vrtića, koje uključuje igralište. Prema pisanju medija, jedna od ovih teških balkonskih vrata otpala su s nosača i smrtno ozlijedila dijete. Izvana su se u ponedjeljak mogla vidjeti staklena vrata koja su se činila kao da su otkinuta s nosača i pala unutra u sobu.

Odjel kriminalističke istrage također je na mjestu događaja. Pokrenuta je istraga o smrti. Ova istraga će također utvrditi je li neka “pogreška u rukovanju” mogla dovesti do smrti djeteta. Inače, vrtić pruža cjelodnevnu srkb za otprilike 160 djece. Fotografije na njihovoj web stranici prikazuju veliki vrt i brojne prozore i vrata koji vode do njega. Centrom upravlja neprofitna organizacija za strukovno osposobljavanje i zapošljavanje.

